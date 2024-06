Comença la collita del cereal delmada al secà per la sequera i les gelades tardanes

La collita de cereals al pla de Lleida es va iniciar fa tot just una setmana i, de moment, el diagnòstic dels peritatges que es van fer al maig als camps de secà es compleix al peu de la lletra: per tercer any consecutiu no serà bona. Segons el jove agricultor de Guissona Ramon Gomà, la d’aquest any està sent una collita irregular que afecta de forma diferent de cada zona “però en general la perspectiva no és bona”. Explica que la sequera dels mesos de març i abril va deixar la planta feble, per la qual cosa les gelades que van caure per Sant Jordi “han delmat la collita a nivell general”. Per a Gomà, dins del secà la zona més afectada és la Vall de Sió, on la planta va florir abans i la gelada la va destruir quan estava tendra. Aquí hi ha agricultors que no superaran els 300 quilos de cereal per hectàrea. Si bé reconeix que la collita també és “irregular però dolenta” a les valls del Llobregós i de l’Ondara.

Els punts més afectats explica que són els que habitualment presenten millors collites. Així, la gelada va afectar especialment la planta en els fons que és precisament on s’acumula i manté més l’aigua. Per a l’agricultor de Guissona Josep Rius, es dona una situació de contrastos en pocs quilòmetres. Mentre que a Gra, al municipi de Torrefeta i Florejacs, la collita és dolenta, d’uns 1.600 quilos per hectàrea, a Sant Guim de la Plana hi ha camps on se superaran els 3.000 quilos.

Pel que fa a la collita a les zones de regadiu, serà “dispar”, segons va explicar el responsable del sector d’herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevilla. Les pluges tardanes de finals d’abril que van caure en algunes zones van ser beneficioses, ja que el 85 per cent de la sembra es va fer amb cereals d’hivern davant de la perspectiva que continués la sequera i no se’ls permetés regar. I encara que aquestes precipitacions també han obligat a retardar la recol·lecció en algunes zones, la collita podria ser “raonable, encara que no excepcional”, ja que la meteorologia no ha estat prou favorable des que es va iniciar la campanya. Caudevilla va destacar que aquest any fins i tot hi podrà haver una segona collita.