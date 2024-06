La collita de pera a Catalunya caurà un 33% respecte al 2023 però es preveu de qualitat i amb bona comercialització

Un moment de la roda de premsa per presentar les previsions de producció de pera a Catalunya

La collita de pera a Catalunya preveu caure un 33% en comparació amb l'any passat segons les primeres estimacions d'Afrucat i Acció Climàtica. La mala inducció floral dels arbres a causa de la calor seria la principal causa d'aquesta davallada, que afecta a totes les varietats, sobretot la conference (-45%), amb l'única excepció de la blanquilla (20% més). Així, el sector prioritzarà el mercat de proximitat davant del d'exportacions en un context en què altres països d'Europa també han patit una davallada de la producció. Amb tot, el director general d'Afrucat, Manel Simon, ha dit que s'espera una campanya "amable" per als productors del territori, amb una fruita de "qualitat" i una "bona" comercialització pel que fa als preus.La collita de pera a Catalunya esperar arribar a les 80.426 tones, un 33% menys que l'any passat, quan se'n van recollir 120.754. Tanmateix, aquesta davallada productiva al territori també l'han patida altres països competidors d'Europa, per la qual cosa espera una "falta generalitzada d'algunes peres més que d'altres", ha exposat Simon. En aquest context, el sector prioritzarà el mercat nacional en comptes de l'internacional, ja que suposa un risc inferior i menys dificultats, ha dit el director general d'Afrucat. De fet, Simon ha avançat que un dels reptes del sector a mig termini és "reconquerir el mercat nacional, tal com passa amb el préssec".

Respecte als fruits, Simon preveu que tinguin una "bona qualitat i bons calibres, cosa que és especialment interessant per afrontar la comercialització en el mercat nacional". Tot plegat hauria d'ajudar a "defensar els preus" i els interessos dels pagesos, tot i que encara és aviat per parlar-ne, ha afegit.

La blanquilla resisteix

El responsable de pera i poma d'Afrucat, Joan Serentill, ha atribuït la caiguda de la producció a la calor que va afectar els arbres durant la primavera passada, la qual cosa va comportar la mala inducció floral dels perers i ara aquesta davallada productiva. En aquest sentit, la patronal estarà amatent en els pròxims anys als efectes del canvi climàtic en la producció, ja que una situació com la d'enguany sostinguda en el temps seria insostenible per al sector. De fet, Afrucat ja ha avançat que aleshores s'hauria d'optar per produir les varietats resistents al context climàtic.

En aquest sentit, la blanquilla és l'única varietat que enguany tindrà més producció a Catalunya. Concretament, se'n preveu collir 6.255 tones respecte a les 5.198 del 2023. D'altra banda, la baixada de producció afecta principalment la pera conference, de la qual se'n colliran unes 33.693 tones, un 45% menys que l'any passat. Així mateix, la collita de pera llimonera (14.458 tones) cauria un 15%, mentre que la davallada seria més pronunciada en les varietats d'ercolini (-27%) i williams i barlet (-34%).

El consum de pera cau un 40% en els darrers quinze anys

Afrucat i Acció Climàtica han alertat que el consum de pera a Catalunya ha caigut un 40% en els darrers quinze anys. "El consumidor tradicional de peres se'ns fa gran i hem de transmetre a les noves generacions que el consum de peres ajuda al desenvolupament econòmic del territori", ha manifestat Serentill.

En aquest sentit, el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, ha explicat que juntament amb el departament d'Educació s'està acabant d'articular diversos projectes per fomentar el consum de fruita entre els joves d'arreu de Catalunya durant els pròxims anys. El pla vol anar més enllà de fer més atractiva la fruita i busca també donar a conèixer la importància que té per a l'economia del territori.