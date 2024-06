Acció Climàtica obliga a retornar ajuts a fruita per gelades per un error administratiu, segons UP

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos ha denunciat que el Departament d'Acció Climàtica ha iniciat un procés de revisió dels ajuts atorgats als pagesos afectats per les gelades en fruita dolça i seca de l'any 2022. Sense disposar encara de dades oficials, el sindicat considera sorprenent l'elevat nombre de casos rebuts d'inici de revocació i reintegrament parcial o total de l'ajut que està rebent la pagesia que el va demanar i ja li van abonar en dos pagaments al desembre de 2022 i al març de 2023. Unió de Pagesos denuncia mala gestió i errors del Departament i ha reclamat una reunió urgent per aquest procés de revisió ja que considera que implicarà sobrecostos al sector.

Segons el sindicat, en la gran majoria de casos, l'error administratiu consisteix en haver aplicat un mòdul d'ajut superior al sol·licitat pel beneficiari i pel qual ara se li demana que retorni l'ajut més els interessos generats.

Segons UP, l'error comès afecta de manera general a tots els que van demanar l'ajut per ametller ecològic en regadiu no assegurat, ja que en la resolució de l'ajut concedit, el Departament els hi va aplicar un mòdul d'ajut de 1.736 euros per hectàrea en lloc dels 651 euros per hectàrea que establia l'Ordre que els regulava, error que l'administrat no podia detectar si s'atenia al que li indicava la Resolució de l'ajuda.

A més, aquesta situació provoca, segons el sindicat, que la pagesia que tributa pel sistema de mòduls, un 80% del total, es trobi que va tributar de més l'any 2022, ja que al ser un ajut directe, va tributar al voltant d'un 20% per uns ingressos que ara ha de tornar, i això implica que ha de fer una declaració complementària per regularitzar la situació, amb el sobrecost que suposa. Alhora, en moltes ocasions, els imports a retornar són de milers d'euros i la pagesia no els pot assumir, afirmen des d'UP, i encara menys una vegada ha començat la campanya agrària, quan molts costos de producció ja s'han assumit i la nova collita encara no ha generat ingressos.

Unió de Pagesos va demanar la setmana passada una reunió urgent amb el Departament per abordar aquest problema i està a l'espera de rebre resposta perquè consideren que l'Administració ha d'assumir els errors en la tramitació d'aquests ajuts i no és just que els hagi de pagar l'agricultor. El sindicat també lamenta que un ajut que va costar molt que el Departament acabés acceptant i que va ajudar al sector a superar l'impacte de les gelades del 2022, ara, per una "gestió nefasta", esdevindrà un problema més que una solució.