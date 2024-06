Preveuen un descens de la collita europea de pera per la inestabilitat climàtica

detail.info.publicated segre detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Es confirmen les estimacions a la baixa de la producció europea de pera, segons les dades presentades aquest dijous en el marc del Congrés Internacional de la Pera, Interpera, que aquest any se celebra a Portugal. Les incidències climatològiques han afectat de manera especial el nord d’Europa amb un important descens a la zona de Bèlgica i els Països Baixos, principal zona productora del continent.

Bèlgica ha patit danys ocasionats per gelades, granís i pluges duradores i abundants i calcula una producció de 241.000 tones, un 30% inferior a la de la passada campanya que va ser de 345.000 tones. Quant als Països Baixos, els danys han estat causats per un hivern relativament calorós que ha provocat una floració molt precoç i d’incidència de les calamarsades i, encara que no avancen dades de previsió, valoren que no podrà ser un any de collita completa. El 2023 van collir 358.000 tones de pera. Ambdós països han experimentat una abundant caiguda de la floració en la seua varietat estrella que és la pera Conference.

El global d’Espanya cauria un 25% pels efectes de l’estrès hídric que van patir els arbres a la passada campanya i que han afectat en la floració i el quallat. La collita d’aquest any passaria de les 164.000 tones a les 141.000t (només es contemplen les dades de Catalunya i La Rioja, principals zones productores). També s’observa bona qualitat i bon calibre en els fruits.

A Portugal, França i Itàlia, els tres preveuen recuperar producció respecte a la passada campanya.