Campanya de vacunació contra la llengua blava al trobar-se més focus

La conselleria d’Acció Climàtica començarà avui mateix una campanya de vacunació contra la llengua blava en totes les ovelles i bovins de Catalunya, una malaltia que no afecta les persones però sí el bestiar. Tot després que els serveis veterinaris del departament confirmessin nous casos d’aquesta malaltia en dinou explotacions de vuit comarques catalanes: l’Alt i Baix Empordà, el Gironès, Ripollès, Pla de l’Estany, la Selva (Girona), Maresme i Osona (Barcelona), després de rebre les confirmacions del Laboratori Central de Veterinària d’Algete.

Aquests se sumen al ja detectat durant el mes de juny passat en una explotació de Vilademuls (Pla de l’Estany). Paral·lelament, el departament també està fent més inspeccions clíniques i de mostreig amb la màxima celeritat per detectar possibles nous casos.El pla de vacunació, que es pot portar a terme gràcies a una compra “de dosis d’emergència” per part del departament, contempla iniciar la campanya a les comarques més afectades per la malaltia, així com a les més properes o limítrofes “per intentar frenar-ne l’expansió”.La vacunació, fins ara preventiva i voluntària, és obligatòria quan es detecta un cas. El protocol obliga a vacunar tots els animals en un radi de 150 quilòmetres i a realitzar un perímetre de seguretat de 20 quilòmetres de totes les granges afectades.La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, que es transmet d’animal en animal a través d’un vector i no per contacte directe, és a dir, els animals s’encomanen mitjançant espècies de mosquit del gènere Culicoides, però “en cap cas” afecta les persones. La gravetat en els remugants varia en funció de l’espècie i el serotip, però es recorda que la carn, la llet i els productes derivats “es poden consumir sense problema”. Feia prop de quinze anys que aquesta malaltia no es detectava a Catalunya. L’últim focus va ser el 2008.

A finals del 2023 Acció Climàtica ja va fer difusió entre el sector dels focus més propers que s’hagi detectat de la malaltia i va recomanar la vacunació dels animals. En concret, a l’octubre es va confirmar la presència del serotip 8 a la frontera amb França i al novembre la presència del serotip 4 a Astúries i Cantàbria.