La renda agrària catalana trenca la tendència negativa de dos anys gràcies al porcí i la fruita

La renda agrària, és a dir, el valor generat per l’activitat de producció que mesura la remuneració de tots els factors de producció, es va situar a Catalunya en 1.675,8 milions d’euros l’any 2023, el que representa un augment del 14,79% en termes de renda agrària real, és a dir eliminant l’efecte produït per la inflació, segons el Departament d'Acció Climàtica. El bon comportament del sector porcí i la recuperació de la producció de fruita fresca i seca han ajudat a revertir la tendència negativa de la renda agrària real de 2021 i 2022. Tot i aquest increment, encara quedaria per sota de la mitjana dels últims anys i se situa al nivell de fa set exercicis.

La darrera estimació elaborada pel Gabinet Tècnic del Departament d'Acció Climàtica apunta que el valor de la producció agrícola disminuiria (-8,85%), en gran mesura per la disminució tant de produccions per la sequera com dels preus dels cereals. La fruita fresca i la fruita seca recuperen potencial productiu respecte el 2021 però els preus són més baixos que el 2022, amb tot s’incrementa el valor un 57% respecte el 2022. En el conjunt de la producció agrícola la caiguda en volum de la producció (-11,67%) no ha estat compensada pels increments de preus (+3,23%).

La producció ramadera és el principal factor que ha contribuït al creixement de la renda agrària després d'augmentar un 16,43%, afavorida per l’increment del valor econòmic del porcí (+21,02%), del boví, i l’aviram, i també per l’increment del valor dels productes animals, llet i ous principalment. L’increment de preus de la producció ramadera (+18,45%) ha compensat la disminució del volum de producció (-1,70%).

A més, els consums intermedis, que són els inputs dels béns i serveis consumits durant el procés de producció, s'han mantingut estables, i en volum es registra un increment del 2,71% però els preus han disminuït un 2,51%. La disminució dels preus de l’energia (-22,57%), dels fertilitzants (-19,05%), i dels aliments per al bestiar (-2,13%) han afavorit l’estabilitat dels consums intermedis.

La renda agrària es calcula multiplicant la producció pel preu percebut pel pagès, més les subvencions, i menys els consums intermedis (fertilitzants, fitosanitaris, pinsos, etcètera), les amortitzacions (maquinària, explotacions, ...), i els impostos.