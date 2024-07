El sector porcí consolida beneficis malgrat el descens en l'exportació

El porcí català manté un balanç positiu durant el primer semestre gràcies a uns preus que continuen alts, amb una mitjana de la cotització a Mercolleida d’1,755 euros/quilo, i al descens dels costos de producció. Segons Unió de Pagesos (UP), els productors han guanyat de mitjana 0,37 cèntims d’euro per quilo de carn, la qual cosa es tradueix en un benefici d’uns 44,36 euros per animal, uns 2,5 euros més respecte a 2023.

Al marge d’això, el responsable de porcí d’UP, Rossend Saltiveri, va dir que el sector viu amb “incertesa” davant la possibilitat que la Xina imposi aranzels al porcí europeu com a resposta a l’increment de taxes de la Unió Europea als cotxes elèctrics. Durant la primera meitat de l’any, Espanya es va mantenir com el primer país exportador de la UE de carn i derivats. Tanmateix, les exportacions van registrar una lleu baixada, de l’1,9% en volum i de l’1,8% en valor. Aquesta situació s’ha mantingut gràcies al lleuger augment de les exportacions dins de la UE compensant, en gran part, el descens en països extracomunitaris.Així mateix, UP demana una moratòria de la normativa de benestar animal, així com mesures per garantir que les explotacions puguin adaptar-se sense perdre la seua capacitat productiva actual. Saltiveri va dir que els números verds d’aquest primer semestre poden tornar-se a roig si amb les noves normatives els ramaders es vegin obligats a produir menys.