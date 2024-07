Aquest és l'aliment que més puja de preu al juliol

Pomes golden, taronges i peres conference són els tres aliments afectats per la rebaixa de l’IVA que més han apujat de preu als grans supermercats al juliol, segons va afirmar ahir Facua. En concret, el quilo de pomes golden ha experimentat de mitjana un increment de preu del 12,7% l’últim mes; la bossa de quatre quilos de taronges s’ha encarit un 6,4% i la pera conference, un 3,4%.

Aquestes conclusions s’extreuen de l’estudi de l’organització de consumidors en el qual analitza l’evolució dels preus entre començaments de juny i juliol del 2024 en vuit cadenes d’una sèrie de productes bàsics, entre els quals es troben fruites, verdures, pastes, ous, farines, llenties, arròs i olis d’oliva i gira-sol. Entre els aliments que també s’han encarit aquest últim mes destaquen la llet sencera, amb una pujada mitjana de l’1,3%; els macarrons, un 1,1 per cent més; la dotzena d’ous i el paquet de llenties pardina, un 0,8% més en ambdós casos, i les pomes fuji, amb un augment d’un 0,4%.

No obstant, l’oli d’oliva continua liderant la pujada interanual amb un increment mitjà del 49,6 per cent, malgrat l’eliminació de l’IVA aplicat el setè mes de l’any. Al contrari, el raïm blanc (-22,7%), les pastanagues (-7,9 per cent) i l’enciam iceberg (-6,1%) van ser els aliments que més es van abaratir.