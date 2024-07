Els agricultors de Lleida han assegurat més de 600 milions pels seus cultius fins al juny

Els agricultors de les comarques de Lleida han firmat 9.116 pòlisses amb Agroseguro en el primer semestre de l’any, que donen cobertura a una producció 1,12 milions de tones i representa un increment d’un 2,13% respecte als sis primers mesos de l’exercici passat, segons ha explicat el pool assegurador. D’aquesta manera, el capital assegurat supera els 600 milions d’euros, amb un repunt del 2,17%.

Aquest creixement ve impulsat fonamentalment per la contractació dels cultius herbacis, ja que la sequera generalitzada de l’any passat va provocar que a la primavera del 2023 amb prou feines es dugués a terme contractació. De gener a juny del 2024, es van subscriure prop de 3.200 pòlisses, la qual cosa suposa un augment del 8% davant del mateix semestre de l’any passat. En total, es dona cobertura a 379.500 tones, una xifra que representa un 21% més. Per la seua part, el capital assegurat arriba als 81 milions d’euros, la qual cosa significa un 16% més que en el mateix període del 2023.Si ens fixem en l’actual campanya de cultius herbacis, per a la collita 2024, que inclou la contractació dels mòduls de tardor i de primavera, a Lleida s’han contractat 6.840 pòlisses d’assegurança, amb un augment d’un 20%. Donen cobertura a més d’un milió de tones de cultiu, amb un augment també del 20%. El capital assegurat ascendeix a 173 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment proper al 12% respecte a la collita del 2023.Així mateix, Agroseguro ja està abonant les indemnitzacions corresponents a la línia de cultius herbacis i en la primera setmana s’han pagat a les comarques lleidatanes una mica més de 14 milions pels danys causats sobre la collita aquest 2024. Fonamentalment corresponen a danys derivats de la sequera.De fet, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha afirmat aquesta setmana que la previsió de collita, a causa de la sequera, és especialment baixa per a les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Anoia i Conca de Barberà i també es veuran afectades Segarra, Urgell i Noguera. En oliverars, estima una afectació molt greu al Baix Ebre-Montsià, principal zona productora de tot Catalunya i on es preveu que la collita podria caure un 90% en relació amb una bona campanya. En general, estan afectades totes les zones de secà en bona part de Catalunya: Baix Ebre-Montsià, Camp de Tarragona, Terra Alta, Segrià, Garrigues, Urgell i Penedès. Alerta a més de l’efecte de l’estrès hídric en els ametllers.