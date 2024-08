Declarats quatre focus de llengua blava a l'Alt Urgell

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya ha detectat quatre focus de llengua blava a la demarcació de Lleida, concretament a la comarca de l'Alt Urgell. El primer focus a Catalunya des del 2009 es va declarar a principis de juny a Girona, i des de l'aleshores els casos han anat augmentat en explotacions de bestiar oví i boví.. En aquest sentit, a principis de juliol la zona restringida va passar a englobar tot el territori de Catalunya, tot i que el gruix dels casos se situen a la província de Girona.

Segons el departament d'Acció Climàtica, a data del dos d'agost s'han declarat nous focus a la UE, ascendint en aquesta data a 216 els focus declarats distribuïts per espècie iplicada de la següent manera: 108 espècie bovina, 105 espècie ovina, 2 espècie ovina i bovina i 1 en fauna salvatge en llibertat (1 mufló investigat per vigilància passiva)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per vectors, en aquest cas algunes espècies de mosquit, i que pot afectar a remugants domèstics i salvatges.

El departament d’Acció Climàtica va iniciar al juliol la la campanya de vacunació massiva a bestiar d’oví i boví per frenar l’expansió de la malaltia de la llengua blava.

La malaltia no es transmet als humans i el consum de la carn i la llet és totalment segur. No obstant, la propagació de la llengua blava preocupa el sector ramader per les repercussions econòmiques que poden derivar-se, sobretot quant a l’exportació d’animals.

Ampliarem la informació