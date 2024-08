UP protesta davant la seu de la CE a Madrid per reclamar una gestió racional del llop i l'os

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació d'Unió de Pagesos ha participat aquest dimarts en la concentració convocada per Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders a Madrid, davant la seu de la Comissió Europea, per reclamar a les administracions una gestió racional del llop i les altres espècies de fauna salvatge protegida davant dels continus atacs a la ramaderia extensiva. Les organitzacions demanen la derogació de l'ampliació de la protecció del llop aprovada el 2021 a Espanya i la revisió de l'estatus de protecció d'aquest animal en l'àmbit europeu. També directives europees de protecció per als ramats, una llei estatal de fauna salvatge i la revisió de l'estratègia per a la gestió del llop així com mesures preventives i indemnitzacions justes.

A més d'UP, l'acció ha reunit ramaders i membres de la resta d'unions estatals de territoris perjudicats especialment pels danys del llop, com Astúries, Castella i Lleó, Cantàbria i la Comunitat de Madrid, entre altres.

Representants dels manifestants han registrat a la seu de la Comissió cartes dirigides a la presidenta d'aquesta institució, Ursula von der Leyen; a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, i a la presidenta de la Comissió d'Agricultura, Veronika Vrecionová.

UP recorda que ha denunciat reiteradament la greu situació de la ramaderia extensiva davant dels atacs en augment del llop i l'os al Pirineu. L'última vegada el 14 d'agost a Alins, al Pallars Sobirà. També ha reclamat al nou Govern que posi en marxa amb urgència mesures realistes de prevenció i seguretat contra els atacs, amb una gestió eficient per protegir l'activitat agrària i recursos per a la coexistència entre la ramaderia i la fauna protegida.