Cent per cent d'ocupació a la Fira de Sant Miquel de Lleida a un mes del certamen

La Fira de Sant Miquel-Eurofruit ja ha penjat el cartell de complet a un mes de la seua celebració, prevista del 26 al 29 de setembre. El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, va afirmar ahir la superfície del recinte firal, que suma uns 65.000 metres quadrats, està plena i en total hi haurà uns tres-cents expositors. Serà el segon any sense poder utilitzar el Palau de Vidre, que està en plenes obres de reforma, de manera que l’organització s’ha vist de nou obligada a aprofitar al màxim l’espai de la Fira als Camps Elisis, utilitzant fins i tot zones que abans s’habilitaven com a aparcament. No obstant, va assenyalar que no serà necessari instal·lar un gran envelat per tenir més expositors a cobert, com sí que es va haver de fer durant la passada edició de Municipalia.

En tot cas, Oró es va mostrar satisfet per haver assolit ja el cent per cent d’ocupació i va assegurar que aquest any “es respira un altre ambient” que en anys anteriors, que es notava més pessimisme en el sector per haver patit més inclemències meteorològiques adverses, com tempestes o sequera. “Entre les empreses es nota més alegria”, va subratllar.

Entre les novetats, va indicar que el Congrés BIT, el certamen de referència en Bioeconomia, Innovació i Tecnologia de Catalunya, se celebrarà íntegrament a la Fira, en un espai adequat al pavelló 4, mentre que fins ara es combinava entre la Llotja i el recinte firal. Aquest congrés va congregar més de quatre-cents inscrits l’any passat.Així mateix, va dir que en el certamen es mantindrà la presència d’expositors internacionals, a més de catalans i de la resta de l’Estat espanyol, i que en l’apartat de maquinària agrària hi haurà tractors. En aquest sentit, va assegurar que ja ha passat a la història l’acord entre les empreses de tractors de participar un any en la Fira de Sant Miquel i un altre en la de Mollerussa, que han complert durant anys.