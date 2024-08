Cristina Massot i Rosa Cubel, a l'equip d'Ordeig

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat avança en la confecció dels organigrames de les diferents conselleries i per a la d’Agricultura s’apunta a Cristina Massot i Rosa Cubel com dos dels pilars del departament que encapçala el lleidatà Òscar Ordeig, segons ha pogut saber SEGRE. En concret, Cristina Massot i Berna, nascuda a la Garriga (1978), es perfila com a nova secretària general del departament. Des de l’any 2021 ocupa el càrrec de subdirectora general d’Indústries Agroalimentàries del departament i també és experta estatal destacada en la Unitat G2 (Salut animal i benestar) en la DG SANTE (responsable de les polítiques de la Comissió de la UE en matèria de salut i seguretat alimentària) de la Comissió Europea (Brussel·les). Al seu currículum destaquen les activitats a Lleida, on ha estat veterinària de petits animals a Tremp entre el setembre del 2007 i el març del 2009, i veterinària oficial de l’oficina comarcal del Pallars Jussà entre l’abril del 2011 i el març del 2012.

Per liderar la secretaria d’Alimentació es perfila Rosa Cubel i Muñoz, nascuda a Lleida el 1967. En l’actualitat és directora de Relacions Institucionals de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Alimentàries (IRTA). Entre altres càrrecs a la Generalitat, al seu currículum destaca el de directora general d’Agricultura i Ramaderia entre els anys 2007 i 2011.

Massot i Cubel formaran part de l’equip d’Ordeig en el qual, com va avançar aquest diari, l’aranès Miguel Almansa, de 26 anys, graduat en Econòmiques i que en l’actualitat treballa al Banc Sabadell, s’apunta com el seu cap de gabinet. La directora de comunicació de la conselleria serà amb tota probabilitat Cecília Hill Ibáñez. Fins ara era assessora de comunicació del grup socialista a la diputació de Lleida, i el 12-M va ser la número deu a les llistes del PSC. Jordi Jiménez apunta a cap de protocol. Des del 2018 exercia aquestes funcions a l’ajuntament de Lleida i abans va ser tècnic d’aquesta àrea a Mollet del Vallès.