Pons arranca la verema primant la qualitat i amb menys producció

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Pons, empresa familiar en quarta generació dedicada al cultiu i elaboració d’oli d’oliva prèmium i vins d’alta expressió, ha iniciat la verema a l’Albagés, en la qual preveu assolir al voltant de 200.000 quilos de raïm, amb els quals calcula poder aconseguir entre 130.000 i 140.000 litres de vins. Així ho va explicar ahir el director d’enologia del celler, Daniel Deliberto. Aquesta producció representa un lleuger descens respecte a l’any passat en un celler amb la sectorització de vinyes amb maneig diferenciat. En la seua aposta per la qualitat, en especial en els seus vins prèmium, han primat precisament les característiques del raïm i del posterior vi davant el volum de producció. En conseqüència, estimen una reducció de quilos d’uns 20.000 respecte a l’any passat.

Aquest any destaca que la meteorologia a les Garrigues ha permès iniciar la verema en dates que es poden considerar normals per a l’històric del celler, davant l’avenç de l’any passat, molt marcat per les elevades temperatures, en especial en plens treballs de la recollida del raïm. La meteorologia en aquesta ocasió ha jugat a favor de l’evolució de la planta, amb una bona sanitat dels ceps, una maduració correcta i el suport del reg deficitari, una combinació que va explicar Deliberto que es tradueix en una bona qualitat.De moment han començat a veremar raïm de la varietat albariño, i es preveu continuar amb altres de blanques i posteriorment negres en funció del seu moment òptim de maduració. La varietat amb més volum de producció a Pons és la Garnatxa, tant blanca com negra, seguida de la Syrah.El celler treballa amb tres categories de producte diferenciat. D’una banda compta amb vins joves, amb una gamma mitjana, que coincideix amb els més venuts, i per vins club. Es tracta de poder satisfer d’aquesta manera els diferents clients de caldos que hi ha als mercats.L’empresa preveu continuar amb els treballs de verema fins a finals del mes de setembre. Des del raïm a la botella de vi, hi treballen una quinzena de persones. Té una quarantena d’hectàrees en producció, de les quals trenta-una s’ubiquen a l’Albagés i tenen sistemes de reg que permeten garantir la producció i treballar amb la sectorització i manejos diferenciats. Les altres nou hectàrees es troben a la Pobla de Cérvoles i són de secà. D’aquesta manera, a conseqüència de la sequera, amb prou feines tindran producció, per sota de l’aconseguida l’any passat, que ja va ser baixa a causa de les escasses precipitacions.Pons és una empresa eminentment exportadora, que comercialitza els seus olis i els seus vins als cinc continents, va recordar ahir la firma.