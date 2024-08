Agropienso creix per fabricar cada dia gairebé 2.000 tones de pinso

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El potent complex agroalimentari de la Franja segueix en ple procés d’expansió: Agropienso, una de les fàbriques d’aliment més grans per a bestiar de tot l’Estat, acaba d’obtenir l’aval de l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) per escometre l’ampliació de les seues plantes de producció d’Esplús i de Tamarit de Llitera, un projecte amb què pretén assolir un ritme d’una mica més de 1.500 tones diàries.

L’ampliació d’aquestes instal·lacions s’emmarca en una fase de creixement de la indústria agroalimentària en una zona que, amb una cabanya de gairebé dos milions de places de porcí i més de 200.000 de vedells i vaques, suposa un dels principals focus de producció ramadera de l’Estat.

“Les capacitats de producció després de l’ampliació són de 250.000 tones/any i 300.000 tones/any, respectivament”, assenyala la resolució de l’Inaga, per a la fàbrica de pinso per a vedells que gestiona al terme d’Esplús i per a la d’aliment per a porcs que té al de Tamarit de Llitera.Hi fabrica farines de pinso a granel i pinso granulat, amb uns rendiments previstos de 40 tones per hora en la primera, per a la qual es preveu un període de funcionament de 6.240 hores anuals, i de 42.000 quilos per hora en la segona, en aquest cas amb un límit temporal de 7.072 hores. Aquestes previsions situen la producció màxima en l’entorn de les 2.000 tones diàries, encara que la mitjana diària cau a 1.506 si es tenen en compte els períodes de parada per a manteniment.

El projecte inclou un parc fotovoltaic d’un megawatt de potència per generar el 30% de l’energia que necessita.

Batlle espera el permís de Carreteres per a la planta de Torrent de Cinca

L’ajuntament de Torrent de Cinca està a l’espera de rebre el vistiplau de la Direcció General de Carreteres per donar per tancat l’expedient d’autorització de la nova fàbrica de Semillas Batlle en aquesta localitat, segons van explicar fonts municipals. La instal·lació disposa ja de totes les autoritzacions una vegada ha seguit les indicacions de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) i ha canalitzat el barranc de Val de la Mora, que comportava el risc de provocar danys a les instal·lacions en cas d’avinguda, segons els tècnics de l’organisme de conca. Aquests van emetre un informe favorable a la construcció de la fàbrica, encara que condicionat al compliment d’aquest requisit per motius de seguretat. Aquest curs discorre en perpendicular a la carretera N-211 i les obres estan pendents, una vegada han estat executades, del vistiplau del ministeri de Transports, que és el titular de la via. La nova planta ocupa una extensió de 4,5 hectàrees i es troba entre la variant de l’A-2 a Fraga i el nucli urbà de Torrent de Cinca, als voltants de la desviació cap a l’autopista AP-2. La construcció de la planta, que segons les previsions de l’empresa generarà entre seixanta i vuitanta llocs de treball i que comptarà amb un sistema de producció digitalitzat, ha suposat una inversiñón del voltant a deu milions d’euros. Les instal·lacions inclouran fins a 72 sitges d’emmagatzemament amb capacitat per a cent tones cada una que estaran comunicats per un “sistema de transport pneumàtic de fase densa, que mou les llavors a molt baixa velocitat, sense escalfar-se ni trencar-se”. Aquest tipus de sistemes, assenyala l’empresa, permet mantenir “controlada la traçabilitat de les llavors des de la sortida del camp de l’agricultor fins a l’entrada a l’espai d’emmagatzematge”. La producció d’aquesta nova planta, que hauria d’assolir les seues prestacions màximes de producció en el termini d’un any des de la posada en marxa, serà destinat principalment al mercat espanyol, encara que també atendrà les exportacions a altres països d’Europa i l’Àfrica.