Ordeig anuncia ajuts a la pagesia de tota Catalunya afectada per la sequera

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dijous que des del Departament donaran ajuts a la pagesia de tota Catalunya que hagi estat afectada per la sequera. En una visita a Cabacés (Priorat), Ordeig ha expressat que adaptaran les subvencions "al perjudici de la sequera". "El Govern destinarà tots els recursos disponibles per intentar que ningú hagi de plegar", ha manifestat. Així mateix, ha indicat que la setmana que ve donaran els detalls de la convocatòria. Paral·lelament, ha afirmat que acceleraran "al màxim" les obres per connectar el pantà de Margalef amb el regadiu del Garrigues Sud. Ordeig no ha posat data però ha assegurat que els diners "hi són" per tal que les obres es puguin fer en qüestió de mesos.