Arranca la campanya de la poma golden a Lleida

Els productors de poma de Lleida han començat aquesta setmana la campanya de recollida de poma golden amb previsions que sigui una campanya curta si es compara amb la mitjana dels últims cinc anys. Segons Afrucat i la conselleria d’Agricultura, Lleida produirà unes 87.860 tones, suposa un 7% menys que la mitjana, encara que millora en un 12% les dades de la passada campanya, afectada per la sequera.

El líder d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, va explicar que la collita comença en les dates que poden considerar-se normals, a pesar de les altes temperatures. La qualitat de la fruita, apunta, és bona i confia que el mercat valori la producció.La collita europea de poma també es preveu especialment curta i amb una oferta reduïda tot fa esperar que la campanya de comercialització pugui desenvolupar-se amb normalitat. La producció de poma europea s’estima en 10,207 milions de tones, la qual cosa representa una disminució de l’11% sobre la mitjana dels tres últims anys.La falta de poma en el mercat europeu s’està deixant sentir al mercat de cremogenats (purés), apunta Roqué, que està cotitzant en l’actualitat a 20 cèntims el quilo.

La poma golden és la que ocupa més superfície productiva a Lleida. De les 8,709 hectàrees de pomeres de la província, 1.745 corresponen a aquesta varietat, segons assenyalen dades de la conselleria d’Agricultura.

La campanya de temporers es desenvolupa amb normalitat

Amb el gruix de la campanya de la fruita a la província de Lleida a les portes de finalitzar, aquesta s’ha anat caracteritzant per certs problemes dels diversos empresaris i productors per contractar temporers.Així, malgrat els problemes per aconseguir mà d’obra a l’inici de la campanya, aquests s’han anat resolent arribant a les 30.000-35.000 contractacions d’una temporada mitjana.A més, a falta de tancar aquesta campanya, els problemes climàtics no han afectat greument les collites com en altres edicions, amb menys danys a les collites, a banda de comptar amb menys restriccions d’aigua causades per la sequera.