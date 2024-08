Critiquen que l'alberg tanqui sense haver acabat la campanya de la fruita

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El col·lectiu Fruita amb Justícia Social denuncia que un any més el pavelló 3 de la Fira de Lleida tanqui com a allotjament per a persones que busquen feina en la fruita abans que acabi la campanya de recollida. Va obrir el 3 de juny i avui és el seu últim dia.

Encara queda per collir poma i pera, malgrat que el gruix es troba al Pla d’Urgell. Llibert Rexach, portaveu de la plataforma, va augurar que el tancament comportarà un “augment important” de persones dormint al carrer. Va qualificar de “nefast i indigne” aquest equipament perquè no garanteix la intimitat dels seus usuaris i va lamentar que el govern municipal no hagi concretat una alternativa després de descartar l’alberg previst a Pardinyes per l’anterior. Així mateix, assegura que s’han allotjat temporers amb contracte i va instar la Paeria a investigar si els pagesos no els han facilitat allotjament, com estan obligats a fer, i a informar Inspecció del Treball. A més a més, també va criticar que aquest servei funcioni amb voluntaris.

El govern municipal va afirmar que des del passat dia 20 ha disminuït l’afluència al pavelló, mentre que Fruita amb Justícia Social diu que és la Paeria la que ha instat els usuaris que vagin marxant. L’ajuntament va recordar que, a més del pavelló, hi ha 16 pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana destinats a temporers fins al 27 de setembre, amb places disponibles. Va remarcar que el dispositiu ha funcionat durant el mateix temps que el 2022 i el 2023 i va afegir que quan disposin de les dades sobre el nombre d’usuaris tant del pavelló com dels habitatges es reunirà amb totes les entitats implicades en la campanya de la fruita per valorar-ne el funcionament.