UP denuncia que el Grup Borges incompleix els acords amb els productors de pistatxo del Segarra-Garrigues

Unió de Pagesos ha denunciat que el Grup Borges incompleix els acords amb els pagesos als quals va animar a cultivar pistatxos en l'àmbit del canal Segarra-Garrigues, principalment a Tàrrega però també a Verdú, les Borges Blanques, Juneda i algunes poblacions del Segrià. Sergi Martín, responsable nacional de Fruita Seca d'UP, ha explicat que es tracta d'uns 70 pagesos que conreen unes 500 hectàrees i que ara han decidit trencar els contractes amb Borges per buscar altres operadors i poder rebre un preu just per poder seguir amb les seves produccions. A més a més, segons UP, Borges hauria deixat "en via morta" la planta de processat que tenia projectada a la zona, fet que encareix aquest procés als agricultors.