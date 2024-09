Agroseguro preveu indemnitzacions de 30 milions en cereal i 12 milions en fruita a Lleida

Publicat per Redacció / acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Les primeres estimacions de la companyia estatal d’assegurances agràries Agroseguro en relació al pagament de sinistres climàtics al pla de Lleida rondaran els 42 milions d’euros. En concret, s’han valorat 140.000 hectàrees de cereal afectades per la sequera que han comportat indemnitzacions superiors als 30 milions. Pel que fa a la fruita, s’estimen unes indemnitzacions de 12 milions d'euros per episodis de gelades, pedra i manca de quallats. Pel que fa al raïm, els tècnics es troben en el tram final dels treballs de peritatge que preveuen finalitzar aquesta setmana. En la campanya de peritatges iniciada a l’abril amb les gelades que van afectar la fruita dolça hi han participat prop d’una cinquantena de tècnics de l’entitat asseguradora.

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, juntament amb el director d’Agroseguro a Catalunya, Xavier Joana, i pèrits de l’entitat, s’han desplaçat aquest dilluns a Barbens, al Pla d'Urgell, on han visitat una finca de pomeres que va resultar afectada per les gelades del passat abril. Es tracta de la segona visita que fan els pèrits a les finques afectades per aquesta inclemència meteorològica. Habitualment, l’entitat asseguradora fa una primera visita de reconeixement i comprovació dels danys un cop es comunica el sinistre per, posteriorment –coincidint amb el moment de la collita– fer una segona visita que serveix per determinar el grau definitiu d’afectació.