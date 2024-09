La justícia europea considera que la norma hongaresa que prefixa preu de productes agroalimentaris vulnera la lliure competència

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) ha sentenciat aquest dijous que la norma hongaresa que preestableix el preu i la quantitat que pot posar-se a la venda de determinats productes agrícoles vulnera la lliure competència perquè impedeix als distribuïdors d’actuar lliurement partint de consideracions econòmiques.

El govern hongarès va regular el 2022, en el context de la pandèmia, la comercialització de sis productes bàsics: certs tipus de sucre, farina de blat, oli de gira-sol, carn de porcí i d’ocells de corral, i llet, als quals es van sumar també les patates i els ous a partir de la guerra d’Ucraïna.

La norma obligava, sota pena de multa, els distribuïdors que haguessin comercialitzat aquests productes a posar-los a la venda a un preu autoritzat i predefinit en funció de la quantitat mitjana diària posada a la venda en un període de referència i de les existències dels productes durant aquell període.

Dos mesos abans de la retirada de les restriccions –en vigor fins juliol de 2023– les autoritats hongareses van imposar una multa al distribuïdor SPAR Magyarország en comprovar que, en un dels seus punts de venda, no s’havia atingut a les quantitats diàries en existències de cinc dels productes previstos al decret.

SPAR va interposar recurs per sol·licitar l’anul·lació de la resolució davant del Tribunal General de Szeged (Hongria), que va consultar al TJUE sobre la compatibilitat del decret amb el principi de lliure determinació dels preus de venda dels productes agraris.

En la seua sentència d’aquest dijous, el TJUE considera que el decret governamental vulnera la lliure competència i que les mesures que imposa "no són proporcionades" per aconseguir els objectius de combatre la inflació i de protegir els consumidors desfavorits mitjançant el subministrament garantit d’aliments bàsics a preus assequibles. Per tot això, el Tribunal de Justícia ha declarat que el decret governamental hongarès, inclòs el seu règim sancionador, és contrari a les normes comunitàries.