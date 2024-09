Uns 700 alumnes d’FP comencen el curs a les Escoles Agràries

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Óscar Ordeig, ha inaugurat el curs 2024-25 a les Escoles Agràries, que compten amb uns 700 de matriculats en cicles formatius de grau mitjà i superior. Ordeig ha defensat que el futur del sector "passa, sense cap dubte" per incorporar talent i coneixements, durant l’acte celebrat a Olius, al Solsonès, aquest dijous.

Las Escoles Agràries treballen amb una metodologia dual en el qual els estudiants realitzen pràctiques remunerades en empreses per "augmentar les seues possibilitats" d’inserció laboral.

Pel que fa al perfil d’alumnat, les dones que es matriculen als centres continuen augmentant: han passat del 26,5% del curs passat al 27,1% d’enguany. Totes les Escoles Agràries treballen la formació de la part pràctica del currículum en tipologia dual, una modalitat de formació que permet que els joves que estan estudiant la formació professional tinguin l’opció d’aprendre directament a l’empresa realitzant pràctiques remunerades, i, així, augmentar les seves possibilitats d’inserció laboral.

Quant a la formació contínua, la xifra d'alumnes inscrits a cursos per continuar millorant com a professionals en l'àmbit del sector primari ha augmentat un 10,8% i ha passat dels 7.061 l’any 2022 a 7.802 l’any 2023. D’altra banda, la formació per a les persones joves que s’incorporen al sector agroalimentari destaca també com a puntal formatiu de les Escoles Agràries. Enguany, s’han elaborat 250 itineraris formatius corresponents a les sol·licituds de joves, i durant el període 2007 - 2023 han completat l’itinerari formatiu i han obtingut la certificació corresponent un total de 4.080 joves.

Aquest curs, l’Escola Agrària del Solsonès ha esdevingut centre coordinador de Formació Professional Integrada en la Xarxa de Centres de Programes de Formació i Inserció (PFI) del sector forestal, juntament amb l’Escola Agrària del Pirineu i l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners.