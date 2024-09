Ordeig demana "unitat d’acció" per impulsar el sector agroalimentari

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha demanat als partits polítics i les entitats del sector agroalimentari "unitat d’acció" per impulsar al sector. Ho ha dit aquest dimecres en la Comissió d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació en el Parlament, en la qual hi ha hagut presents membres de Unió de Pagesos, Asaja, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i el Gremi de la Pagesia.

Ordeig ha assegurat que la seua Conselleria està disposada a "modificar, adaptar, escoltar i rectificar si és pel bé del sector" i que no tindrà una actitud desafiadora ni inflexible.

Ordeig ha desglossat les quatre grans fites del Departament en aquest mandat, que se centraran en accions concretes per donar resposta a la necessitat del sector: mitigar els efectes del canvi climàtic i la capacitat de gestió davant d’aquesta i futures sequeres; el desplegament territorial i l’estratègia sectorial com a element cohesionador; la professionalització i l’aposta per la innovació com a element clau per garantir el futur del sector, i la necessitat de desburocratitzar i agilitar la relació amb l’Administració amb l’objectiu de facilitar l’accés als recursos i als programes. “Tenim clares quines són les prioritats d’aquest sector i cap a on ha d’anar l’impuls del Govern”, ha exposat.

El titular del Departament ha exposat també que seran “elements centrals” en el desplegament de les polítiques d’aquest full de ruta el Pacte verd europeu, juntament amb les estratègies de biodiversitat i Farm to Fork , per fer una transició cap a una agricultura “més sostenible i circular”. En aquest sentit, Ordeig ha concretat la voluntat d’aprovar la Llei d’alimentació de Catalunya per promoure una contractació pública alimentària amb productes locals, l’educació alimentària i la protecció del patrimoni alimentari català.

“Les pageses i els pagesos de Catalunya van ser molt clars en el seu missatge, i de ben segur que van parlar en nom de tot el sector agroalimentari quan deien que sense pagesia no hi ha futur. Ara serà responsabilitat d’aquest Govern i d’aquesta conselleria que encapçalo fer de les vostres demandes un clam conjunt de país, impulsar la formació, la innovació i transferència de coneixement per fer un sector més competitiu i, en definitiva, ser-ne al costat en tot allò que fem. Sense vosaltres, no hi ha futur”, ha conclòs el conseller.