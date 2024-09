Escoles i hospitals hauran d'utilitzar el 50% d'aliments de proximitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va defensar ahir en la comissió del sector al Parlament una llei de l’Alimentació que, per exemple, inclogui que les administracions hagin d’arribar almenys al 50% de les seues compres públiques d’aliments de proximitat. Una proposta que obligaria, per exemple, els col·legis o els hospitals.

Va defensar la mesura des de diferents punts de vista, des de valorar la producció dels agricultors i ramaders locals fins a la reducció de la petjada de carboni. “No té sentit que si nosaltres produïm pomes aquí, vinguin de l’altra punta del món”, va posar com a exemple. “Estem a favor del comerç internacional i el lliure mercat”, va destacar, però també va insistir a defensar “el sentit comú”. A més, va apostar per incloure l’alimentació en el curriculum de primària i secundària, perquè els alumnes sàpiguen des de l’esforç dels pagesos a la producció fins als valors nutricionals.

D’altra banda, Unió de Pagesos va anunciar el compromís de la conselleria d’activar una ajuda directa per als cultius de pera afectats per adversitats climàtiques durant el 2024. El sindicat calcula que els productors de pera de Lleida perdran aquesta campanya de l’ordre de 74 milions d’euros a causa de la caiguda de la collita, mentre que els costos continuen disparats. Va anunciar aquest compromís alhora que altres ajuts, com el de 130 euros per hectàrea per als cerealistes dins del paquet de 70,8 milions anunciat per la conselleria per al secà i avançats per SEGRE. Aquest pla inclou també 450 euros/hectàrea per a la vinya, 240 per a l’olivera i 100 per a la resta de la fruita seca, va indicar.

Acord polític de socialistes, ERC i Junts per millorar l’assegurança

PSOE, Junts i ERC han pactat una esmena a la proposta no de llei per a la millora del sistema d’assegurances agràries que, entre altres punts, recull “portar a terme els treballs necessaris per aconseguir que el preu de l’assegurament s’adapti a la realitat del mercat”. El text, al qual ha tingut accés aquest diari, preveu un estudi que “ha de recollir les principals deficiències del sistema reivindicades pels representants del sector, i també les peticions realitzades per les administracions amb competències en agricultura i ramaderia”. També recull que els pròxims pressupostos de l’Estat espanyol han d’incrementar l’aportació a les assegurances agràries.