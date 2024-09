CCOO culpa les ETT de la “precarietat” al camp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

CCOO va situar ahir l’accés a un allotjament en condicions i el compliment en el correcte pagament de salaris com les seues principals prioritats en el marc del sector agrari i va esmentar les empreses de treball temporal (ETTs) com a “focus de precarietat laboral” en aquest sector. Així ho van detallar ahir responsables del sindicat de Lleida i Aragó, Cristina Rodríguez i Nacho Serrano, respectivament, que van fer un balanç de la campanya agrària a la capital del Segrià.

Van denunciar que algunes d’aquestes firmes causen “indefensió” als treballadors perquè no els ofereixen prou informació o incorren en “incompliments greus” a nivell contractual o a l’hora de facilitar un habitatge als temporers, cosa que sovint, asseguren, comporta l’aparició d’“assentaments en condicions infrahumanes”.Cristina Rodríguez va insistir que molts d’aquests problemes sorgeixen per l’actuació de les ETT com a mitjanceres entre l’empresari i els empleats, la qual cosa a més, va detallar, agreuja la dificultat dels treballadors de denunciar situacions abusives. Va reconèixer que no totes les empreses d’aquest tipus cometen irregularitats i va afirmar que els pagesos són “molt corresponsables” d’aquestes males pràctiques. Per aquest motiu, Rodríguez i Serrano van reclamar a aquestes firmes complir els convenis laborals del camp i que les ETT que operin a Lleida tinguin una seu física aquí, per tal d’agilitzar els tràmits en cas que hi hagi denúncies per possibles irregularitats. També va demanar a Inspecció de Treball implicació per garantir els drets dels treballadors.Rodríguez va indicar que el sindicat va denunciar l’any passat l’ETT Rural Agrícola Natasha per vulnerar drets laborals i no pagar salaris. Inspecció de Treball va donar la raó a CCOO al maig, com va publicar SEGRE.Per la seua part, el coordinador de l’Àrea d’Indústria del sindicat a Lleida, Ventura Campo, va instar els agricultors a contractar directament els seus empleats i a vetllar pel compliment dels convenis.

Demana que les empreses de treball temporal que operin a Lleida tinguin una seu física aquí