UP reclama prioritzar als agricultors l'accés a l'aigua

Unió de Pagesos considera que amb les mobilitzacions de l’any passat es van aconseguir unes promeses que es van començar a treballar amb l’anterior Govern de la Generalitat i el compliment de les quals haurà de culminar l’actual. Així ho van assenyalar ahir els seus principals dirigents al valorar l’any agrari a la Fira de Sant Miquel. El sindicat afirma que entre les actuacions prioritàries ha de figurar el pla de xoc contra la sequera i ajuts a sectors molt afectats per la mateixa com els herbacis, la vinya o l’oliverar. El president d’UP, Joan Caball, va afirmar que “si no reguem, la gent no menja”, per la qual cosa va reclamar modificar el pla contra la sequera i la gestió de l’aigua perquè l’agricultura sigui un sector prioritari, afirmant que cal abordar aquesta qüestió des d’un prisma “menys urbanita”. UP també insisteix en la necessitat de regular els preus per, entre altres objectius, acabar amb les vendes a pèrdues, i a reduir la burocràcia que suporten els agricultors i ramaders. Altres reclamacions són el control de la fauna salvatge, mesures per garantir el relleu generacional o la viabilitat econòmica de les explotacions. A més, el sindicat va demanar “posar mans a l’obra” en les propostes relacionades amb l’alimentació que va anunciar recentment el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Quant al sector ramader, el seu responsable a UP, Jordi Armengol, va lamentar les dificultats que estan tenint per accedir a vacunes contra la llengua blava i la febre hemorràgica epizoòtica i va apuntar que no preveu que la immunització completa de la cabanya bovina i ovina pugui acabar-se “abans de finals d’any”. Per aquest motiu Armengol va demanar al Govern central i a la Generalitat que “protegeixin” i “compensin” el sector i va alertar de la falta de vacunes contra altres serotips de la malaltia que avancen ja en altres zones d’Europa.

D’altra banda, UP va anunciar que el seu pròxim Congrés Nacional se celebrarà a Mollerussa els dies 7, 8 i 9 de febrer del 2025.

Asaja Lleida veu amb preocupació la prohibició gradual d’insecticides per part de la Unió Europea, ja que, segons alerten, les alternatives no són igual d’eficaces i suposen una competència deslleial per als països que exporten a Europa que sí que utilitzen aquests productes. No és un problema nou, però sí que consideren que “s’està agreujant” i avisen que, en un futur pròxim, aquesta situació pot posar en perill la producció de fruita dolça. Així ho van denunciar en una acte en el marc de la Fira, on van fer un balanç de la campanya de la fruita. El responsable del sector, Jordi Vidal, va destacar que ha estat relativament esglaonada i ordenada, la qual cosa ha permès una comercialització àgil. Tanmateix, va criticar els baixos preus en alguns moments.