Els pagesos demanen ajuts per a l'arrancada de vinyes

Les organitzacions agràries COAG, de la qual forma part JARC), Asaja i UPA, plantegen mesures per evitar el que qualifiquen com a sobreoferta en el mercat del vi, basades en ajuts a l’arrancada de ceps, alhora que s’estableixi un veto de noves plantacions a la Unió Europea fins al 2027. Proposen que després d’un període mínim de tres anys i en un termini màxim de sis anys, els productors tinguin la possibilitat de replantar les mateixes superfícies que han estat objecte d’arrancada, accedint a una ajuda financera. L’agricultor, si així ho decideix, podria aprofitar productivament la superfície objecte d’arrancada. Si un viticultor arranca de manera temporal i no produeix en aquesta terra, cobraria anualment un percentatge dels ingressos mitjans de la zona de les últimes tres campanyes, fins que decideixi replantar o arrancada definitiva.

Després del període màxim de 6 anys, les organitzacions agràries plantegen que, si l’agricultor decideix no replantar, se li assigni una compensació econòmica definitiva. Aquesta podria sufragar-se amb fons de la UE, de la Intervenció Sectorial Vitivinícola que no s’hagin executat o dels estats membre. ASAJA, COAG i UPA proposen també limitar els potencials productius de les vinyes. Així mateix, demanen a la Comissió Europea la prohibició de noves autoritzacions de plantació per a tres anys: 2025, 2026 i 2027. Creuen que una mesura d’aquest tipus posaria en pausa l’augment de la vinya europea, avaluaria l’evolució del mercat i donaria un temps als estats i als productors per replantejar-se les seues estratègies nacionals.

Els sindicats agraris consideren que les seues propostes permetrien planificar el sector

També proposen, especialment per després del 2027, potenciar les accions de promoció del vi, també en el mercat interior; fixar en el zero per cent la superfície estatal anual dedicada a noves vinyes, i potenciar l’enoturisme.Així mateix es demana a Europa una major flexibilitat perquè els estats membre puguin activar plans de crisi amb més agilitat.