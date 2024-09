Més de 150.000 impactes de pedraal pla de Lleida en els últims 25 anys

El catedràtic José Luis Sánchez Gómez de la Universitat de Lleó va afirmar ahir que els últims 25 anys han “estudiat més de 150.000 impactes de pedra a Lleida”, a través d’una xarxa de 90 granímetres que mesuren el número i la potència de les pedres al llarg de la zona de regadiu del pla de Lleida.

Així ho va indicar en una conferència a la Fira de Sant Miquel, organitzada per l’ADV Terres de Ponent, en la qual va analitzar el risc d’aparició de precipitacions de pedra. Va assenyalar que en aquest temps la calamarsada de més mida registrada és de 6 centímetres de diàmetre i va apuntar que “cauen a 40 o 50 quilòmetres per hora, la qual cosa pot fer molt mal als cultius i també a persones i edificis”.Va remarcar que Lleida és una de les zones de l’Estat amb més risc de calamarsades, superada per Terol. “Hi ha dos zones que tenen un risc molt alt a l’estiu. La part occidental i l’oriental, on la pedra és més gran”, va detallar. Va xifrar en entre 6 i 8 la mitjana de calamarsades a l’any. De fet, tal com va publicar aquest diari, com a conseqüències del canvi climàtic i del final de la lluita contra el pedra, les tempestes són més fortes i més nocives a Lleida les últimes dos dècades. Sánchez va subratllar que poder conèixer el risc de calamarsada permet als agricultors planificar el tipus de cultius.