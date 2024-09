Aposta per un model professional de fira i ser el hub agroalimentari

L’alcalde de Lleida i president del Patronat de la Fundació la Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, va reivindicar en la clausura del certamen la capitalitat de Lleida i l’aposta per convertir-la en el hub agroalimentari. “Catalunya no s’entén sense Lleida”, va dir i va demanar al president de la Generalitat, Salvador Illa, una “aposta ferma per al primer sector de l’economia a Catalunya”. Va destacar que Lleida és “la capital del sector agroalimentari que s’ha guanyat ser” i va destacar el “front comú i d’unió institucional per impulsar el sector agroalimentari”. Així mateix, Larrosa va apuntar que “la tecnologia, les comunicacions i el finançament han d’estar al servei d’una producció d’alta qualitat i professionalitat com la de Lleida”. “Treballem per créixer i progressar per fer de Lleida la ciutat de les oportunitats.” L’alcalde va insistir que “explicarem al món que sabem fer les coses ben fetes i que ho farem al costat dels pagesos.”

Per la seua part, el president de la Diputació Joan Talarn, va insistir que les Terres de Lleida “són el principal potencial agrícola del sud d’Europa” i va destacar la voluntat del sector a “modernitzar-se per ser més professional” i de no “acontentar-se amb els rendiments immediats i pensar com cal adaptar-se als canvis”. Talarn va insistir en l’aposta de les comarques de Lleida per la transformació del sistema econòmic i això és gràcies “a una estratègia d’agendes compartides que vam iniciar de manera innovadora amb el G-10, una aposta per l’autèntic lobby de defensa de la singularitat lleidatana. “Protegir aquest grup de treball, singular a Catalunya, i el seu treball per identificar i potenciar aquestes oportunitats és apostar pel futur”, va dir.Talarn va convidar el president de la Generalitat, Salvador Illa, a participar en un dels encontres del G-10 perquè conegui el projecte de transformació que estan liderant.