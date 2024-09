Revolta Pagesa es constitueix com a Gremi de la Pagesia a Alcoletge

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Revolta Pagesa es va constituir ahir com a Gremi de la Pagesia Catalana a Alcoletge a fi que els pagesos siguin escoltats. El col·lectiu, que va néixer del descontentament agrari i ha impulsat accions de protesta a tot Catalunya, va anunciar la creació del Gremi al juny després d’una assemblea en un tall de l’AP-7 a la Jonquera, mentre que va ratificar ahir al pavelló d’Alcoletge els seus estatuts, els seus càrrecs i representants.

Així, la nova agrupació compta amb 1.200 membres a tot Catalunya, dels quals 450 provenen del pla i el Pirineu lleidatà. A l’acte d’ahir van assistir unes 150 persones, mentre que n’hi va haver que el van seguir per streaming. En aquest sentit, les votacions es van portar a terme a través d’una plataforma en línia.“No volem ser la figura d’un sindicat”, van assegurar representants del Gremi de la Pagesia Catalana, que van afegir que convocaran una assemblea l’any que ve per decidir si es presenten a les eleccions per a la Taula Agrària. Entre els objectius del col·lectiu hi ha la desburocratització del sector; lluitar perquè els productes que provinguin de fora de la Unió Europea estiguin sotmesos a la mateixa legislació que els que es produeixen aquí i que les distribuïdores no puguin pagar els productors per sota dels costos de producció, fent complir així la llei de la cadena de valor de productes agrícoles. Pel que fa als seus membres (vegeu el desglossament), Joan Regolf va ser ratificat com a president del Gremi i representant de la vegueria de les Terres de l’Ebre.

“Com a assemblea apartidista, les bases decidiran”

Mar Ariza, de Maials, és la representant de la vegueria del Gremi de Lleida. Assegura que el seu objectiu és “que els agricultors sentin que hi ha algú que lluita pels seus objectius” i afegeix que “com a moviment assembleari i apartidista, totes les decisions recauran en les bases”. Víctor Pascual és el representant del Pirineu i Jaume Prat, de la Catalunya Central, que incumbeix al Solsonès.