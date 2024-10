El jutge avala reflotar Frutas Lozano de Fraga, que la banca volia tancar

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge del Mercantil d’Osca ha avalat el pioner pla per reflotar la firma fragatina Frutas Lozano i les seues tres filials, que acumulen quinze milions d’euros en deutes contrets amb una dotzena de bancs i mig centenar de proveïdors, la gran majoria de Lleida i la Franja. I ho ha fet en contra del criteri de la banca, titular de tres quartes parts d’aquests crèdits (onze milions) i que advocava per declarar inviables les firmes, liquidar-les i fer la caixa que li fos possible amb aquesta operació.

Aquest plantejament, que els bancs poden recórrer davant de l’Audiència d’Osca i que si hagués prosperat s’hauria endut per davant més de 40 llocs de treball, ha estat possible gràcies a l’última modificació de la llei concursal, que introdueix la possibilitat d’aplicar plans de reestructuració amb majories de creditors en funció de la seua tipologia (comercial o financera) i elimina els equilibris només en funció del deute.

“En els plans de reestructuració es tutelen interessos privats, per la qual cosa són les parts que han de fer valer els seus drets i defensar els seus legítims interessos”, assenyala el jutge en la interlocutòria que avala la proposta de reflotament, en la qual anota que “el millor indici de la raonabilitat del pla de reestructuració (...) és que una majoria qualificada de creditors està disposada a assumir el sacrifici que el pla comporta”.

Aquest consisteix, a grans traços, en el següent: d’una banda, el mig centenar de creditors comercials dona per perdut el 60% del deute (més de dos milions) per cobrar una mica més d’un en dos terminis de dotze i 24 mesos; de l’altra, set bancs veuen esfumar-se la meitat dels quatre milions avalats per l’ICO per començar a cobrar la resta a partir del 2028. I, finalment, els altres set milions sense aval oficial passen a ser crèdits participatius i el començament de la seua liquidació s’ajorna a l’any 2029, amb els pagaments supeditats al fet que l’empresa, la facturació de la qual s’acosta als vuit milions d’euros anuals, guanyi més d’1,5 a l’exercici.

“El jutjat ha aclarit l’horitzó de la companyia, el pla li dona oxigen per recuperar-se i deixa clar que les empreses tenen una finestra per tirar endavant negociant”, van assenyalar fonts coneixedores de la negociació, en la qual Lozano ha estat representada pel despatx madrileny PradaGayoso, especialitzat en insolvències.