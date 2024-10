Juncosa marca l'inici de la collita d'oli d'oliva a la DO Les Garrigues

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cooperativa de Juncosa s’ha convertit en la primera sòcia de la DO Les Garrigues que ha iniciat la premsada per obtenir l’oli d’oliva extra verge de collita primerenca, que durant els propers dies seguiran d’altres.

El president de la Cooperativa, Albert Guiu, va explicar que el reg de suport ha estat una de les claus perquè la seua producció pugui augmentar aquest any entre “un 20 i un 25%” davant l’escassa collita a les finques de secà i en un context de davallada productiva en diferents zones de Catalunya, en el qual la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) estima que la collita d’oli d’oliva patirà una baixada generalitzada i la DO Les Garrigues va fer una valoració similiar, sobretot al secà.En aquest sentit, un dels productors, Albert Mateu, va celebrar que aquest any es presenta una “campanya molt bona” a Juncosa, ja que el reg de suport els ha permès “garantir” tots els processos necessaris per afavorir la recol·lecció de les oliveres, a diferència d’altres zones de Catalunya.A més, les pluges de les últimes setmanes han fet possible que l’oliva presenti un estat “immillorable”. “No hi ha hagut afectació per mosques (en els fruits) i és tot perfecte per obtenir un oli de primera línia”, va afegir.Quant als preus, Guiu va apuntar que podrien mantenir-se similars als registrats durant aquest any fins a principis del 2025, quan començarien a descendir. “De moment, crec que aguantaran més o menys com aquest últim any i de cara al 2025 segurament podrien baixar, però encara està per veure”, va dir.El moliner de la cooperativa, Miquel Gual, va explicar a més que la base del seu oli és una “bona selecció” de les olives ja des de les finques i després entren en joc altres factors com el temps de “batuda” durant el procés d’elaboració.