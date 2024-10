El Gremi de la Pagesia i Ordeig marquen prioritats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia Catalana va mantenir ahir la seua primera reunió amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en la qual li va presentar un document amb 24 punts urgents per garantir el desenvolupament del sector. Els representants dels pagesos van destacar la “bona sintonia” amb el conseller per aconseguir els compromisos que s’arrosseguen de l’antic Govern i els ara proposats. Així, van assegurar que inicialment prioritzaran el “diàleg” i el “consens” amb el departament. Tanmateix, el president del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, va avisar que deixaran un marge d’un mes perquè es treballi en el document. Si complert aquest termini no hi ha millores serà quan comencin a preparar mesures com noves mobilitzacions.

Alguns exemples de la llista són la implementació de sistemes de regs de suport i nous regadius, les taules de treball, o la reducció de la càrrega burocràtica. Regolf va valorar positivament la trobada perquè el conseller “vol escoltar-nos i prendre nota de les problemàtiques, algunes de les quals potser no es poden detectar des de l’administració i nosaltres sí que les observem a peu de camp, com el tema del Quadern Integrat d’Explotació, que molts agricultors no saben que és d’obligació per poder acollir-se a diferents ajuts”.Per la seua part, el conseller es va comprometre a donar resposta abans del 28 de novembre a la llista de “peticions urgents” que el Gremi de la Pagesia Catalana li va traslladar a la reunió, assegurant que, entre altres coses, estudiarà la “publicació imminent” del calendari de pagament d’ajuts de la campanya 2024/25. El màxim responsable de la política agrària catalana es va obrir a impulsar una reunió entre l’Executiu i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) tan aviat com es pugui per restablir les relacions institucionals “que s’havien perdut en l’anterior Govern”. Així mateix, des de la conselleria d’Agricultura “s’està estudiant” si intervé en la gestió dels danys directes i indirectes que provoca la fauna en la ramaderia, “especialment els grans depredadors”.