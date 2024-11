Les Escoles Agràries amplien oferta per millorar la qualificació i ocupabilitat del sector primari

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat ampliar l’oferta de les Escoles Agràries del Departament d’Agricultura per millorar la qualificació i ocupabilitat de les persones que treballen al sector primari. S’incorporaran 16 noves places a la plantilla d’aquests centres, cinc dels quals han estat autoritzats per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya com a centres de formació professional integrada a partir d’aquest 2024-2025. Això suposa un gran pas i millora per a les Escoles Agràries, que a partir d’ara podran ampliar els seus serveis més enllà de la docència, que continuarà sent el seu eix central de treball, i ampliaran la formació per cobrir llocs de treball més específics i així suplir la demanda professional del sector.

La missió és poder donar resposta a les necessitats de qualificació de qualsevol persona (de 16 a 67 anys) i oferir formació al llarg de tota la vida laboral, adaptant-se a diferents situacions i expectatives professionals; especialitzar els centres en àmbits concrets per convertir-los en centres de referència i afavorir el relleu, manteniment i professionalització del sector.

Els cinc centres de formació professional que s’han atorgat responen a diferents sectors i famílies professionals. El ramader, conformat per l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, centre coordinador que fa xarxa amb la del Solsonès i la del Pirineu. El vitivinícola, liderat per l’escola Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, que fa tàndem amb la de Gandesa. L’agrícola, encapçalat per l’escola de les Borges Banques, en suport amb la de Tàrrega, Alfarràs, el Solsonès, Amposta, Manresa, Cabrils i Santa Coloma de Farners. El forestal, coordinat per l’escola dels Solsonès amb la col·laboració de la del Pirineu i Santa Coloma de Farners, i el d’indústria alimentària, gestionat per l’Escola Agrària Alimentària de l’Empordà, de bracet amb la del Pallars i el Pirineu.

Nous serveis per formació i contribuir al relleu generacional

Fins ara, aquests centres oferien formació professional inicial mitjançant els cicles formatius de grau mitjà i superior; FP contínua, amb una àmplia oferta de cursos i jornades de transferència tecnològica, i acreditacions de competències i cursos de qualificació professional.

Segons el Govern, gràcies a l’adjudicació de centres integrats, a partir d’ara podran oferir més serveis en concepte de formació professional, ja que concentren especialitats d’una mateixa branca. Per tant, aquesta formació inclourà l’oferta d’FP inicial, que cursen les persones que segueixen un itinerari formatiu, i també l’FP Ocupacional. És a dir, formació acreditada (certificats professionals) per a persones treballadores que tenen experiència o interès a treballar en el sector i volen adquirir o millorar els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar l’activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Aquests nous serveis permetran millorar la qualificació professional de les persones que formen part del sector al llarg de la seva vida activa i impulsar la participació i implicació de les empreses per potenciar la sostenibilitat, i la productivitat, la competitivitat i la prospecció de necessitats formatives en els diferents sectors.

Reforç d’altres àmbits de les escoles

L’ampliació de places també ha de servir per reforçar altres àmbits de les Escoles Agràries, com el Campus empresarial agrari, la resta de cicles formatius o la producció de materials formatius.

Les Escoles Agràries treballen per brindar una formació professional adaptada a les necessitats actuals del sector, oferent classes personalitzades i pràctiques. Això s’aconsegueix mitjançant grups reduïts, un personal docent altament qualificat, les col·laboracions amb professionals i empreses del sector i les visites tècniques, segons el Govern.

Durant el 2023, més de 7.000 alumnes de formació continua van fer cursos a les Escoles Agràries; més de 6.100 assistents a jornades de transferència tecnològica, i més de 680 estudiants de cicles formatius.