Pluja com el mannà per a oliveres i vinyes

Se sol dir que mai plou a gust de tothom i en aquesta ocasió no és pas diferent. Els oleïcultors i viticultors de secà de Lleida es feliciten de les precipitacions de tardor, que els asseguren que arbres i ceps afrontin la pròxima campanya amb bones perspectives gràcies a l’aigua. Tanmateix, provoca problemes per als que han de collir el panís que encara és als camps, atès que la maquinària no pot entrar en camps molt humits i també causa incertesa de cara a la sembra de cereals d’hivern.

La recollida de la poma pink lady, en aquests moments en recol·lecció, també es complica amb unes finques saturades d’aigua i a les quals cal entrar obligatòriament per acabar amb els treballs en els arbres.

El president de la DO Garrigues, Enric Dalmau, recorda que la sequera hauria provocat que moltes oliveres en finques sense reg perdessin les flors en el seu moment i amb això la collita. Però altres que van aconseguir mantenir fruits molt petits s’han recuperat i podran donar producció, malgrat que sigui limitada. La gran notícia en aquest cas és que les oliveres estaran en bones condicions per al proper any.En el cas dels ceps, el president de la DO Costers del Segre, Tomàs Cusiné, destaca que “ha plogut bé, dos-cents litres de forma continuada i sense tempestes”.Així, s’ha recuperat el subsol, els pous, que fa mirar l’any vinent amb esperança, encara que sense oblidar que els últims anys secs s’han mort molts ceps i que els que han resistit estan febles i necessitaran temps per recuperar-se. El responsable de productes herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevila, explica que els cerealistes es troben al Segrià amb el problema que no poden acabar amb la segona collita de panís, en camps embassats on no poden entrar les màquines. No només això, sinó que el panís en molts casos encara no ha arribat a la maduresa i es troba molt humit. Si el procés es retarda molt no podran sembrar colza, ordi o pèsol, com és habitual, i es veuran forçats a repetir panís, en aquest cas de primera collita. En altres comarques, com pot ser l’Urgell, el retard en la sembra obligarà molts a haver de desistir de conrear blat i es decantaran per l’ordi, que ofereix més marge en el procés, va explicar.Quant a la fruita, el president de JARC i productor de pink lady, Joan Carles Massot, va dir que estan duent a terme la recollida de l’última poma de la temporada encara que en unes condicions complicades perquè els camps estan saturats d’aigua. Però va explicar que el procés no es pot retardar. Després serà el moment de condicionar les finques per a la pròxima campanya.

En un altre ordre de coses, Unió de Pagesos va insistir dilluns en una reunió bilateral amb responsables del departament d’Agricultura en la necessitat d’articular una ajuda per als productors de pera que han vist reduïda dràsticament la producció el 2024 a causa dels danys climàtics no coberts per l’assegurança agrària.