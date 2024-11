El sector avícola de Lleida és el líder de l'Estat en sacrifici amb el 12% del total

Publicat per Segre REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació de Lleida és una potència en el sector avícola, com demostra el fet que és la líder estatal en sacrifici d'aus, al concentrar pràcticament el 12% del total. El sector està encapçalat per la producció de pollastres, però no és l'única, com és el cas de les perdius, que ahir van ser protagonistes de Fira de Vilanova de Meià.

Els escorxadors avícoles espanyols van sacrificar l’any passat prop de 810 milions d’aus, dels quals pràcticament 95,6 van sortir d’instal·lacions de les comarques lleidatanes, la qual cosa les situa com a líders indiscutibles en el sector. Per posar un exemple, Lleida, amb el 12% del volum estatal, va sacrificar més aus que tot Galícia. Les dades del ministeri d’Agricultura apunten que d’aquestes indústries de la demarcació en van sortir 122.522 tones de carn. Lleida és l’origen del 55% dels animals sacrificats a tot Catalunya, segons reflecteix l’últim informe de la conselleria d’Agricultura. Si tenim en compte que la producció avícola catalana va suposar un impacte el 2023 de l’ordre de 646 milions d’euros, Lleida en representaria uns 355.

A més, en les explotacions de la demarcació es van produir l’any passat el 4 per cent dels ous generats a les granges de gallines ponedores de l’Estat. Va treure al mercat més de 47 milions de dotzenes, la qual cosa la situa com a setena productora de l’Estat només darrere d’Osca, València, Valladolid, Conca, Toledo i Saragossa.

Aquestes dades donen una idea de la importància del sector avícola a Lleida, amb un total de 1.575 explotacions amb aus. Estan clarament liderades per les de pollastre per a carn, amb 582 i més de 18 milions d’animals, segons les últimes dades publicades per la conselleria d’Agricultura. A més, hi ha 596 granges que crien 2,89 milions de gallines per a la producció d’ous. Però el sector compta amb altres tipus de produccions també importants, com demostren les 41 granges amb perdius, les 66 amb guatlles, les 60 amb oques, les 88 amb ànecs o les 103 amb faisans.

La Noguera és una de les comarques destacades en el sector, i compta amb 110 granges amb pollastres per a carn i 108 amb gallines. N’hi cal sumar una seixantena més amb diferents tipus d’aus. És el cas de Vilavova de Meià, que ahir va viure la seua Fira de la Perdiu, on la conselleria té comptabilitzades a les seues estadístiques tretze explotacions amb diferents espècies avícoles.

El certamen atreu més de 12.000 persones a la localitat de la Noguera

Vilanova de Meià es va engalanar ahir per presentar una nova edició de la Fira de la Perdiu, que va atreure més de 12.000 persones que van poder veure la vintena de parades de venda de perdius, ànecs, faisans, canaris, cignes i alguns exemplars més exòtics de gallines, com les sedoses del Japó. L’alcalde de la localitat, Xavier Terré, va explicar que malgrat que alguns paradistes d’aus es van despenjar per a aquesta edició de la fira a causa del malestar per les normatives de benestar animal tant autonòmiques com estatals i de la Unió Europea (UE), en el certamen d’ahir es va notar un bon ritme de compravenda d’animals. L’alcalde espera que per a les pròximes edicions, i en col·laboració tant amb la Federació Catalana de Caça com amb la conselleria d’Agricultura, es pugui incrementar el moviment d’aus.A més dels estands exclusius d’exposició i venda d’aus, la fira va estar acompanyada de parades amb una gran varietat de productes de proximitat, com formatges, pa artesà, oli o demostracions d’artesania centenària com filateres de llana.

En total, més de cent parades per oferir un ampli ventall de productes. Val a recordar que aquesta fira se celebra des que el rei Pere III el Ceremoniós atorgués al segle XIV a la vila el dret d’organitzar aquest esdeveniment. Inicialment es va dir Fira de Sant Martí, fins que va evolucionar amb el pas dels anys fins convertir-se en un referent del mercat de les perdius en el qual interessats de tot arreu adquireixen aquests animals el segon diumenge de novembre.Paradistes especialitzats en aus ja es van mostrar a mig matí satisfets pel bon ritme de vendes entre el nombre d’interessats a comprar que van acudir a la localitat de la Noguera. Les perdius es podien adquirir a uns 10 euros, una parella de faisans lady estaven valorats en uns 50 i les gallines de races ornamentals rondaven dels deu als vint euros, depenent de la mida, segons van explicar Joan Torregrosa, de Balaguer, i des de Snupy de Puigverd de Lleida en l’últim cas. Manel Prieto i María Ángeles Galindo, de Mollerussa, han recuperat la seua activitat a la Fira de la Perdiu i hi participen de nou amb els seus canaris des de fa tres anys, mentre que Perdius Calzada fa una dècada que acudeix al certamen, que ahir van valorar amb un notable.