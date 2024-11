Ordeig: “Cada jove pagès que renuncia és un fracàs”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va afirmar durant el Primer Partit de Joves del Sector Agroalimentari ahir a Cervera que les polítiques de relleu generacional són “un eix per al Govern” perquè “cada jove que renuncia és un fracàs de la societat en general, i cada explotació que tanca les portes és un problema per a Catalunya”.

Durant la jornada, que va reunir una quarantena de joves agricultors, va afirmar que la Generalitat és “conscient” dels reptes que té al davant el sector, com l’excés de burocràcia, la Política Agrària Comuna (PAC), la simplificació administrativa, el preu just o els circuits curts, entre d’altres, i va animar els joves que els informin de les dificultats amb què es van trobant a l’hora d’impulsar el seu treball perquè els tècnics del departament puguin “ajudar-los i buscar alternatives”.

“Nosaltres farem el que calgui perquè això vagi bé. No hi ha projecte més bonic que la defensa de l’alimentació i del sector agroalimentari, de l’agricultura i de la ramaderia”, va asseverar.

Agricultura va elaborar una estratègia de relleu generacional, iniciada el 2021 i aprovada per Acord de Govern el 2023, destinada a donar suport a les noves generacions que tenen la voluntat d’incorporar-se a l’activitat agrària, sigui continuant una empresa familiar o iniciant-ne una de nova. Alhora, vol establir les condicions perquè siguin viables econòmicament, socialment i ambientalment. Aquest pla disposa d’un pressupost global de 50 milions d’euros per a quatre anys (2024-2027).

El departament també ha adaptat l’ajuda del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), relativa a la primera instal·lació de joves agricultors, per donar cabuda a nous perfils d’emprenedors. Aquesta ajuda, l’objectiu de la qual és contribuir al relleu generacional i a la fixació de la població a les zones rurals, preveu també introduir mesures específiques per fomentar que dones s’incorporin com a titulars d’explotacions.