El porcí acumula 22 mesos de beneficis amb preus alts i la contenció dels costos

“El marge econòmic dels últims dotze mesos es manté molt positiu.” Així resumeix la situació del sector porcí l’últim informe de la conselleria d’Agricultura, referit a l’octubre i que suposa 22 mesos de beneficis. La combinació d’unes cotitzacions elevades, tot i que ja lluny dels màxims històrics, i la contenció dels costos es tradueix en un marge de 29 cèntims d’euros per quilo, la qual cosa suposa 29 euros per animal amb destinació a l’escorxador el mes passat. Com és habitual en aquesta època de l’any, el preu de venda a l’octubre ha continuat baixant. El mes passat va recular 11 cèntims d’euro fins a situar-se en 1,61 euros el quilo, davant dels 1,75 de l’any passat. El cost de producció s’ha mantingut estable a l’octubre respecte al mes anterior, en 1,32 euros, la qual cosa suposa que la inversió per quilo de porc ha baixat 9 cèntims respecte a octubre del 2023.

En aquesta reducció ha tingut molt que veure el mercat baixista dels cereals, una mala notícia per als productors d’herbacis de Lleida però que està jugant a favor dels ramaders. El pinso per al conjunt del porcí (verres reproductores, transició i engreixament) se situa en 329 euros la tona, mentre que l’octubre de l’any passat arribava als 367.

En l’anàlisi dels darrers dotze mesos, de novembre de l’any passat i octubre d’aquest exercici, l’informe situa el preu de venda en 1,71 euros per quilo, 15 cèntims menys que l’any passat. El cost interanual també tendeix a la baixa (1,36 euros per quilo), mentre que el marge és de 36 cèntims d’euro per quilo o 36 euros per animal de cent quilos que surt de la granja. Pel que fa al volum dels sacrificis als escorxadors, l’informe també apunta a l’estabilitat, igual com les exportacions, que xifra en 1,35 milions de tones.

Un sector clau en el món rural i a la indústria espanyola

La interprofessional del porcí de capa blanca, Interporc, ha presentat el llibre Los retos del sector porcino, que ofereix “una visió integral sobre els desafiaments del porcí a Espanya, que el converteix en una eina clau per millorar la competitivitat i l’adaptació a un entorn canviant”. Defineix l’obra com una guia integral dissenyada per proporcionar a professionals i empreses del sector porcí les dades i anàlisis necessàries per adaptar-se eficaçment a reptes cada vegada més desafiadors i en constant evolució.

El porcí és el sector ramader més representatiu d’Espanya: suposa més del 40 per cent de la producció final ramadera i el 16 per cent de la producció final agrària. A més, genera més de 400.000 llocs de treball directes i indirectes, claus per fixar població al medi rural, i representa el 9,5 per cent del Producte Interior Brut (PIB) industrial.