Un productor d'Alpicat guanya el premi de JARC a la millor poma golden

Els germans Eduard i Jordi Gispert, del Grup Gispert Fruticultura d’Alpicat, van ser guardonats ahir amb el reconeixement a la millor poma golden, la categoria Super Gold, en la vuitena edició dels premis que organitzen Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i que compta amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, per l’alta qualitat de la seua fruita. Sergi Balué, cap sectorial de la fruita dolça de JARC, va ser l’encarregat d’entregar-li el premi en l’acte que es va celebrar al restaurant El Molí del Duc de Torrelameu.

Per la seua part, l’empresa gironina Bio Bosch Orgànic, de Sant Pere Pescador, es va alçar amb el guardó a la millor poma golden ecològica. Durant l’esdeveniment també es van entregar altres guardons. L’empresa familiar Baró i Fills, d’Albatàrrec i Bellaguarda, va ser doblement reconeguda amb el premi a la poma golden més dolça i també per la millor aparença. Mentre que Tornafruits, de Tornabous, va ser reconeguda com la poma golden més cruixent. Balué va destacar durant la seua intervenció a l’inici de l’esdeveniment que aquests premis són “un homenatge a l’esforç, la dedicació i el compromís dels millors productors de poma golden de tot Catalunya”.