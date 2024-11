Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos té previst celebrar el 14è Congrés al febrer a Mollerussa. Representants de l’organització agrària es van reunir divendres amb el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, per presentar-los els preparatius, ja que l’esdeveniment comptarà amb el suport de la institució. “Som conscients de la importància social del treball que fa UP, per això els brindem tot el nostre suport”, va afirmar Talarn.