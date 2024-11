Els agricultors francesos aboquen vi espanyol

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicats agrícoles francesos van endurir ahir les seues protestes contra l’acord UE-Mercosur i per fer valer les seues reivindicacions davant del Govern amb bloquejos d’eixos estratègics, com l’autopista de la frontera francoespanyola per Catalunya, o diversos centres logístics.

Convocats pel sindicat Coordinació Rural (CR), les protestes dels agricultors que bloquejaven l’entrada de camions des d’Espanya a l’autopista pel pas fronterer de la Jonquera, només anaven a estar enfocades en talls i retencions, els manifestants van arribar a abocar a la carretera vi espanyol de dos camions cisternes.

Mentrestant, en un escenari de creixent tensió el president gal, Emmanuel Macron, va voler recalcar que “sempre” ha “protegit” el sector contra l’acord de la Unió Europea subscrit amb Mercosur.