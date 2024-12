El camp, en peu de guerra pels pactes de lliure comerç amb Mercosur i el Marroc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les organitzacions agràries van començar ahir mobilitzacions contra l’acord de lliure comerç amb Mercosur a Brussel·les, el Gremi de la Pagesia Catalana ha convocat per avui una concentració a Lleida i COAG (de la qual forma part Jarc) i Asaja han fet el mateix a Madrid el dia 16. Asaja denuncia a més que els productes marroquins no hauran de passar inspeccions addicionals a l’entrar a Espanya ja que, segons el regne alauita, han arribat a un acord mitjançant el qual hi haurà una sèrie de protocols en origen que evitaran altres tràmits. El rerefons és el mateix: l’obertura a produccions d’altres països generades sense els rígids protocols comunitaris i grec que poden arribar al mercat a preus molt més baixos.

El president de JARC, Joan Carles Massot, va advertir que l’acord amb Mercosur, pendent de la ratificació de l’europarlament i dels estats membres, és molt perjudicial per a sectors claus per a Lleida, com el boví de carn, l’avicultura i també el porcí. Va recordar el rebuig frontal de l’administració francesa i es va mostrar sorprès per l’aval del Govern espanyol tenint en compte la importància del sector. Va exigir les anomenades clàusules mirall (mesures que busquen assegurar que tots els països productors tenen igualtat de condicions). També va instar que abans de rubricar un possible acord, s’estableixin contingents o reserves per poder compensar els sectors més afectats.

Unió de Pagesos també va reclamar al Govern espanyol i a la Generalitat que s’oposin a “qualsevol acord comercial” que no tingui clàusules mirall. A més, va instar que es facin estudis d’impacte econòmic al sector agrari davant l’alçament d’aranzels a les importacions sud-americanes de carn de vedella, pollastre i arròs, així com estudis de compensació als agricultors. Així mateix, va exigir que s’estudiï un nou posicionament en el nou període de la Política Agrària Comuna (PAC), que “hauria de tenir en compte el nou escenari comercial”.

Des d’Asaja Lleida van rebutjar ahir acords que “afavoreixen les importacions de productes agraris per sota dels nostres costos”, tant amb Mercosur com amb el Marroc perquè posen en perill no només els ingressos del sector sinó la pèrdua d’explotacions familiars al territori.

Aquests acords comercials, afirma Asaja, representarien un cop definitiu per a l’agricultura i ramaderia europea i, igual com la resta de les organitzacions, exigeix les clàusules mirall. També demana un pla de xoc per l’augment de costos i una PAC forta amb simplificació real, regulació de mercats i pressupost elevat.

Per la seua banda, el Gremi de la Pagesia Catalana ha convocat avui a una concentració a Lleida contra els acords de lliure comerç i demà portaran les seues demandes davant les portes del Parlament de Catalunya. No seran els únics, perquè per al proper dia 16 n’hi ha una altra d’anunciada, en aquest cas a Madrid, organitzada de moment per COAG i Asaja.

Brussel·les pretén que la pesca a l’any es redueixi a 28 dies

Els pescadors catalans van exigir ahir a Brussel·les que retiri el seu “inviable” pla per reduir-ne els dies de pesca fins 28 en tot l’any, una mesura que consideren que suposaria la mort del sector de la pesca de proximitat a Catalunya. Manel Noguera, de la confraria de Roses, va recordar que el sector ja ha hagut de reduir els dies de treball dels 240 que tenien el 2010 els 130 actuals.