Acord a la UE per no retallar dies de pesca a canvi de grans inversions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ministres de Pesca de la Unió Europea van arribar ahir a un acord que redueix els dies per sortir a pescar a la Mediterrània, però estableix una sèrie de mecanismes de compensació que permetrien augmentar les jornades de pesca, fins i tot fins arribar als dies actuals. Això sí que suposaria emprendre inversions per complir les exigències, com el canvi de les xarxes, que passarien a tenir orificis de 45 mil·límetres en la pesca costanera i 50 en la d’arrossegament.

Els pescadors catalans calculen que les exigències poden obligar a inversions d’entre 50.000 i 60.000 euros per embarcació, inassumibles per al sector i adverteixen que sense ajuts no hi podran fer front.

La Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, que reuneix la flota d’arrossegament catalana més gran, va valorar “negativament” l’acord sobre la pesca. El secretari, Joan Balagué, va assenyalar que el punt de partida continua sent la proposta de la Comissió Europea de limitar la pesca a tan sols 27 dies anuals i afegeixen “el xantatge” de condicionar l’increment del permís d’activitat a noves mesures. “Tornarem a tenir una reducció de jornades i de capacitat de pesca”, es va lamentar Balagué, fent referència a requisits com l’augment de malla.