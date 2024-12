La llei del nou fons agrari i ramader, primera de la legislatura

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parlament va aprovar ahir la llei de creació d’un fons agrari i ramader de Catalunya, proposada pel PSC-Units, amb l’objectiu de dotar de finançament addicional les inversions en explotacions agràries dins de la programació de desenvolupament rural a Catalunya. El fons es nodrirà en part amb un 30% dels ingressos relacionats amb l’impost sobre les activitats de producció, emmagatzemament i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear.

Unió de Pagesos estima un pressupost d’uns 45 milions d’euros anuals. Els ajuts han de servir, segons UP, per facilitar inversions en les explotacions agràries, afavorir el relleu generacional i, de cara l’any que ve, incloure fons per fer front als danys causats per adversitats climàtiques com la sequera. Amb l’aprovació d’ahir, l’augment de pressupost ja podrà ser efectiu en els pressupostos del 2025, segons l’organització agrària. La proposta pretén també oferir una nova línia d’ajuts per millorar i modernitzar regadius en zones privades de reg.

En el debat de la proposta, el diputat del PSC-Units Joaquim Paladella va celebrar que la llei doti el sector agrícola i ramader d’“eines per competir amb igualtat de condicions amb altres productors d’aliments de tot Europa”. La diputada de Junts Irene Negre va proposar que la llei contempli un òrgan amb representants de les principals associacions del primer sector, a la qual cosa la diputada d’ERC Montse Bergés va demanar discutir-ho més endavant per trobar un consens més gran, alhora que va emplaçar els grups a augmentar la dotació prevista per al fons. El diputat de PP Jaume Veray va donar suport a la proposta per incrementar la dotació al fons, però va advertir que, si es manté la previsió de posar fi a l’energia nuclear el 2031, pot quedar-se sense recursos. Des de la CUP, Dani Cornellà va lamentar que “el sistema econòmic que controla la política d’aquí i d’Europa és pervers i es troba en mans d’uns quants interessos”, amb referència a l’acord de la Unió Europea i Mercosur. Núria Lozano (comuns) va emmarcar el fons com una contribució a una política estructural orientada al primer sector.

Vox va dir que dona suport al sector primari però “no a qualsevol preu. Ni contingut ideològic ni fanatisme climàtic”. Aliança Catalana va donar suport al fons alhora que va criticar l’acord UE-Mercosur i va demanar més aranzels.