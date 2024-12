Caprabo, amb cinquanta-cinc petits productors de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Caprabo treballa amb un total de cinquanta-cinc petits i mitjans productors agroalimentaris de les comarques de Lleida dins del seu Programa de Proximitat per Comarques, que compleix ara una dècada. Així ho va explicar a SEGRE el responsable de Proximitat de la cadena catalana, Fernando Tercero, que va destacar no només l’aposta per donar suport als petits productors, sinó que siguin un reflex de les comarques i el seu saber fer, a més de promocionar la qualitat local entre els consumidors. Aquests petits productors se sumen a altres grans proveïdors lleidatans de la cadena de distribució, com poden ser els casos de les fruites o les carns, va matisar.

El gruix d’aquests artesans de quilòmetre zero són de la comarca del Segrià, amb un total de divuit, mentre que en el conjunt de Catalunya sumen un total de 365. Després de la fruita, el primer producte lleidatà comercialitzat a Lleida, destaca l’oli verge extra amb la comarca de les Garrigues com a gran exponent. Tercero va recordar que fa deu anys les cooperatives i petits productors venien directament a les seues instal·lacions o agrobotigues, i ara s’expandeixen en altres comercialitzacions. En aquesta línia va remarcar la importància d’aquesta comercialització en detriment de vendes d’oli de gran qualitat en cisternes a Itàlia, unes operacions que van a la baixa. Entre els resultats del projecte, va explicar que han constatat un increment de vendes d’oli de qualitat català en un deu per cent. El ventall de productes és ampli, des de la mel i les melmelades i confitures fins a pizzes artesanes.

La cadena treballa amb 365 petits productors catalans, i destaca la comarca del Segrià amb divuit

El responsable de Proximitat de Caprabo va incidir a més en la importància d’atansar al client urbà la importància del món rural i de les seues produccions. En aquesta línia, va recordar que durant la pandèmia va quedar patent la importància del sector agroalimentari i de tots els professionals que van mantenir la seua activitat i va defensar que és un reconeixement que s’ha de mantenir. De cara al futur, va voler deixar clar que mantindran el projecte.