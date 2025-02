El Gremi de la Pagesia anuncia noves protestes un any després de col·lapsar el país

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia, que fa un any va col·lapsar el país amb talls de carreteres i autovies per reivindicar la crisi que pateixen pagesos i ramaders, ha anunciat noves protestes al carrer el pròxim dilluns 10 de febrer. Ho han fet a través d’una imatge publicada a la xarxa social Instagram on apunten: 10 de febrer de 2025 ‘Tornem al carrer un any després. Capgirem el país, sembrem el futur’.

Fonts properes a les que ha tingut accés l’ACN han indicat que hi ha previsió d’actes reivindicatius entre el 6 i l’11 de febrer, sense concretar quins. El Gremi fa setmanes que organitza assemblees territorials per preparar les mobilitzacions, una de les darreres, amb gran afluència, va ser a Bellvís, al Pla d’Urgell, dijous passat.

Ja fa dies que es poden veure arreu del país accions que apunten a noves protestes de la pagesia catalana. Els rètols indicatius de municipis rurals com Àger, Salàs de Pallars i molts altres han aparegut del revés en una acció reivindicada per capgirar la situació del sector agrícola i ramader un any després de les grans protestes. Des del Gremi recorden que les demandes van ser clares i després de moltes reunions admeten alguns avenços però que encara queden “moltes reivindicacions pendents”.