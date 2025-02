Agricultura respecta les demandes dels pagesos però avisa que "no resoldran en 5 mesos el que no s’ha fet en 10 anys"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

En l'aniversari de les mobilitzacions del sector agrícola, el Departament d’Agricultura ha volgut posar de manifest que respecten les demandes que continuen damunt la taula però deixa clar que no es pot resoldre en 5 mesos tot el que no s’ha fet en 10 anys. En aquest sentit, destaquen que des de la formació del nou Govern s’han reunit amb tot el sector per fixar objectius prioritaris que coincideixen amb les reclamacions que aquest dijous ha traslladat el Gremi de la Pagesia a l’executiu. El conseller Òscar Ordeig s’ha adreçat per carta als pagesos i els ha demanat treballar “conjuntament” i sense “confrontacions” per poder arribar lluny i fer que el sector tingui futur, sigui “resilient i pròsper per poder-s’hi guanyar la vida dignament”.

El Departament d’Agricultura admet que les mobilitzacions d’ara fa un any van “commoure” el país i van posar al centre de l’opinió pública les dificultats que el sector travessa i ha travessat històricament. En aquest sentit i en un context canviant i de canvi climàtic, apunten que no tot es podrà resoldre des del Govern. Tot i així, remarquen que està clar que cal ser-hi allà on es prenen decisions i per això recorden que per primera vegada en 13 anys, un conseller d’Agricultura de la Generalitat ha participat de nou en la conferència AGRIFISH (agricultura i pesca) a Brussel·les i que també s’ha obert una oficina perquè el sector i el Govern hi sigui present de manera permanent.

Després de fer trobades amb el sector, el Govern s’ha fixat cinc objectius prioritaris com són, en primer lloc, la lluita coordinada per al control de la sobrepoblació cinegètica. Aquí apunten que s’està desplegant el nou decret, incrementant la coordinació territorial, s’executen plans de control més quirúrgics i que en breu obriran una convocatòria d’ajuts, efectiva i àgil, per protegir arbres fruiters.

El segon punt té relació amb la simplificació administrativa per facilitar el dia a dia amb la desburocratització com a prioritat de l’executiu. Així, també recorden que han pagat els ajuts de 67 milions d'euros per la sequera “sense ni un sol paper” i que estan impulsant i potenciant els equips humans al territori.

El tercer aborda el suport al producte local i l’economia de proximitat i aquí parlen de la Regió Mundial de la Gastronomia com un reconeixement que constituirà un gran impuls per al sector agroalimentari. També remarquen que s’ha aprovat l’Estratègia Alimentària a Catalunya, que aviat s’aprovarà la Llei de l’Alimentació, que s’inicia un pilot de Formació Alimentària a 24 escoles, que es tira endavant la llei per al 50% de la compra pública de proximitat i també el treball continu amb les IGP i DOP per potenciar el consum d’aquests productes de proximitat.

La quarta prioritat és el pla de regadius 2025-2040, que ja s’ha començat a redactar. També la taula per a la modernització del canal d’Urgell, que ja està en marxa, les obres de Guiamets i les del Garrigues Sud.

El cinquè punt és el suport incondicional a la pagesia davant les adversitats i per això posen en valor un altre cop el pagament dels ajuts a la sequera sense paperassa, els 13 milions d'euros a comunitats de regants, i els 25,6 milions d'euros acordats per sequera i altres adversitats a la Taula Agrària que se sumen als 165 milions que es van pagar al 2024 i als 17 milions d'euros de les gelades de 2022.