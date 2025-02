Què reclamen els pagesos? Aquests són els punts clau de les protestes

Publicat per Paula Pardo Verificat per Creat: Actualitzat:

Els representants del Gremi de la Pagesia de Lleida van convocar una reunió ahir, dilluns 10 de febrer, a Alcoletge. L’assemblea es va celebrar amb l’objectiu d’informar el poble sobre l’acord aconseguit el passat diumenge amb la Generalitat, fet que va permetre que es desconvoquessin els talls de carretera planejats a tot Catalunya.

Eduard Escolà i Ramon Gomà, representants del col•lectiu, van detallar durant la reunió els 18 punts claus de l’acord. Aquestes mesures extraordinàries inclouen ajudes directes per agricultors i ramaders per tal de reduir, en gran part, els efectes adversos de les dificultats econòmiques del sector.

Entre les accions més destacades del Govern, s’inclou una extensió de personal Forestal per a combatre la plaga de conills i evitar els danys causants a les terres agrícoles. En relació amb la fauna salvatge, s’actualitzaran els barems d'indemnització per a les pèrdues causades per les diferents espècies de fauna. També es preveu una ajuda al sector de les abelles, on es planteja crear una marca pròpia de mel, a banda d’accions.

Responent a la petició dels pagesos sobre la desburocratització, s’informa que el Consell Executiu aprovarà avui un primer paquet de mesures de simplificació, amb l’objectiu de crear una nova categoria d’explotació familiar.

En relació amb l’àmbit fiscal, el Govern s’ha compromès a activar una bonificació del 95% en l’impost de successions, transmissions i actes jurídics documentats per a agricultors professionals, per igualar el sector amb les explotacions prioritàries.

Pel que fa a la sanitat animal, s’assumiran els costos de la vacuna contra la llengua blava per diferents espècies ramaderes, com oví, boví de llet i vaca de llet. També s’impulsarà el projecte d’ANACAT fins a la modificació de la llei que la regula i el decret corresponent, fins a un consens majoritari de les parts.

Quant a l’excés d’aigua i els regadius, ben aviat s’anunciarà la posada en marxa d’obres d’instal•lació de la canonada que connecti Garrigues-Sud amb el pantà de Margalef. Seguidament, el Govern s’ha compromès amb la publicació d’un calendari de pagaments d’ajuts futurs i pendents durant la primera quinzena de març.

Fent referència a la seguretat, es realitzarà una jornada de treball el març per intercanviar informació sobre els robatoris i establir mecanismes de millora en la prevenció i seguiment d’aquests actes. En l'àmbit dels hidrocarburs, la conselleria d'Economia ha anunciat que reduirà la part catalana de l'impost sobre els hidrocarburs, amb especial atenció als col•lectius més afectats com el sector primari.

En relació amb les adversitats climàtiques, Agricultura buscarà fórmules per agilitzar les ajudes a aquells afectats per la falta de floració i les restriccions de reg. Així mateix, s'ha creat un mòdul d’ajuda de 2.000 euros per hectàrea de pera conferència a Lleida, amb la condició de justificar una pèrdua mínima del 30% en altres zones afectades.

Finalment, es pacta fer una inspecció informativa d’acompanyament del sector agrari abans d’iniciar les campanyes d’inspecció que realitza durant l’any. També s’insisteix a fer un estudi sobre l’impacte econòmic entre febrer i març, amb el qual es farà un debat parlamentari. En relació amb el seguiment i el control de les millores agrícoles, s’acorda la creació d’un document de comunicació per poder fer un control cinegètic de les explotacions.

Per tal de garantir el compliment d’aquestes mesures, s’ha acordat crear una comissió de seguiment, la qual es reunirà cada quinze dies durant el pla de xoc i, posteriorment, cada sis setmanes.

El Gremi de la Pagesia, abans de finalitzar l’assemblea, va comunicar que en deixen 15 a la Generalitat per implementar els pactes i amenacen en tornar a treure els tractors a la carretera si no es compleix.