JARC convoca una manifestació davant Agricultura a Lleida i exigeix a Ordeig compromisos o que dimiteixi

JARC ha plantejat un ultimàtum al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, amb una manifestació on preveuen 1.000 manifestants, divendres que ve a les portes del Departament a Lleida. La protesta es farà durant una reunió entre el conseller i representants del Consell Nacional de JARC, que han dit que si el conseller no planteja “compromisos concrets” a les mesures que són de la seva competència directa, es demanarà la seva dimissió. Dimecres ja li van traslladar les “línies vermelles” que passen per aconseguir assegurances agràries més barates per a joves, mesures fiscals efectives i major accés al finançament, ajuts només per a joves, professionals i EAP, i que en el pla de sequera, es fixin les mateixes restriccions que a la indústria.

L’organització ha volgut deixar clar que la protesta és un acte de “suport i pressió” oberta a tothom, per exigir que les mesures de suport, els ajuts i les facilitats es concentrin només en les persones que realment treballen la terra i cuiden els animals. JARC adverteix que no acceptaran que “ni un euro més arribi a fons d’inversió, agricultors de cap de setmana o a temps parcial”.

Les línies vermelles de JARC passen per unes assegurances agràries més barates per a joves, agricultors professionals i Explotacions Agràries Prioritàries. Apunten que el Departament d’Agricultura ha d’incrementar el pressupost de la subvenció adreçada a aquests col·lectius de 15 a 30 milions d'euros. També volen mesures fiscals efectives i major accés al finançament. Així comenten que Catalunya ha de complementar la subvenció als crèdits ICO-Web. Segons JARC, el Ministeri d’Agricultura ha establert un ajut del 15% per a l’amortització del principal dels crèdits ICO-Web i del cost de l’aval. Ho consideren insuficient i reclamen que Catalunya aporti un 15% més, facilitant el màxim possible l’accés dels joves agricultors al finançament. També volen una nova línia de finançament ICF per a joves bonificada al 100%, i una altra de bonificada per modernitzar regadius i optimitzar l’ús de l’aigua.

En relació a la Llei del Fons Agrari, expliquen que actualment, els diners provinents es poden destinar a “agricultors de caps de setmana”, fons d’inversió o jubilats, desvirtuant així l’objectiu real de la norma. JARC reclama una modificació immediata de la llei perquè només els joves, els professionals i les explotacions agràries prioritàries en siguin beneficiaris.

Finalment, pel que fa a la sequera, recorden que l’agricultura i la ramaderia són activitats essencials per a la seguretat alimentària i la fixació de població al món rural. Malgrat això, diuen que el Pla Especial de Sequera aplica restriccions més extremes al sector agrari que a altres activitats econòmiques quan es donen situacions d’alerta i per això exigeixen que les reduccions d’aigua per al reg agrícola i els usos ramaders siguin equiparables a les que s’apliquen a la indústria, garantint un tracte just als professionals del sector.