Tractorada de JARC a Lleida durant la reunió bilateral amb Ordeig

Un centenar de tractors segons la Guàrdia Urbana de Lleida i uns dos-cents manifestants han participat en una tractorada promoguda per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

La manifestació s’ha produït davant dels Serveis Territorials de Lleida del departament d’Agricultura per demanar un clar posicionament del conseller, Òscar Ordeig, sobre les seues peticions. Per aquesta raó, la concentració ha tingut lloc en paral·lel amb la reunió bilateral amb el conseller, que s’ha fet al mateix edifici a les 9:30h.

Durant la reunió, s'ha acordat que el Departament d'Agricultura duplicarà de 15 a 30 milions d'euros la partida que destina a les ajudes a l'assegurança agrària per a joves, agricultors professionals i Explotacions Agràries Prioritàries.

El sindicat agrari també ha reclamat mesures fiscals més efectives i que el pla de sequera equipari les restriccions d'aigua al sector agrari a les que s'apliquen a la indústria.

A la sortida de la reunió, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat a alguns dels manifestants que hi havia davant d'Agricultura que la "reunió ha anat molt bé" i que les reivindicacions del sindicat són "molt sensates". Al seu torn, el president de JARC, Joan Carles Massot, ha dit que han sortit "satisfets perquè hi ha hagut un gest molt important", en referència a l'increment del pressupost de les assegurances agràries, i ha afegit que han aconseguit "60 milions d'euros que aniran directament a les butxaques de pagesos i ramaders".

Dels 60 milions que ha explicat Massot, 15 corresponen a l'increment del pressupost per a la subvenció d'assegurances agràries per a joves, explotacions agràries prioritàries i agricultors professionals, que es multiplica i passa dels 15 als 30 milions. Aquesta mesura era, de fet, la principal reclamació del sindicat.

Els 45 milions d'euros restants són els que fan referència als diners provinents de la llei del Fons Agrari, que JARC ha reclamat que es destinin íntegrament als agricultors i ramaders professionals. Altres mesures que el sindicat ha posat damunt la taula i que la conselleria valorarà són l'equiparació de les restriccions al sector agrari a la resta d'activitats econòmiques en cas de sequera. També han demanat mesures fiscals més efectives i un major accés al finançament encaminades a facilitar la incorporació dels joves al camp i a la modernització dels regadius.

Massot ha explicat que han marcat un calendari per fer seguiment dels acords assolits i que, en cas que Agricultura no els resolgui, a la tardor tornaran a sortir als carrers.

Concentració a les portes d'Agricultura de Lleida

Alguns dels joves agricultors que hi ha assistit han explicat les dificultats que han tingut per incorporar-se al sector. Entre altres, critiquen l'augment de preu de l'assegurança agrària, l'excés de burocràcia o l'elevat cost dels hidrocarburs, entre altres mesures.

"És molt dur. Si un jove vol començar de zero és impossible, amb prou feines pots mantenir el de casa. És que ni amb ajudes, és impossible", ha afirmat Joan Miret, d'Alcarràs. Per la seva banda, Teresa Montanuy, de Tremp, ha reiterat les dificultats per entrar al sector si no es ve de família pagesa i Joan Costa, de Torres de Segre, ha dit que s'ha manifestat perquè les futures generacions puguin continuar vivint de la terra.